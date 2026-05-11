Soms zijn stereotypes daadwerkelijk ergens op gebaseerd. 'Nederlanders gaan vaak met de caravan op vakantie' in dit geval ook, want de verkoop van nieuwe caravans is stevig toegenomen.

In maart en april zijn er in Nederland 2.152 nieuwe caravans verkocht, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisaties Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en de Bovag. Dat zijn er maar liefst 18 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Dat brengt het totaal aantal verkochte nieuwe caravans op 2.985 stuks. In 2025 zijn er in Nederland 7.445 nieuwe caravans verkocht, 3,5 procent meer dan in 2024.

Ook nieuwe campers zijn behoorlijk populair. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Nederland al 9 procent meer nieuwe kampeerauto's verkocht dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. In heel 2025 zijn overigens 2.941 nieuwe exemplaren verkocht, dat waren er bijna 20 procent meer dan in 2024.

Caravans zijn in toenemende mate in trek bij jonge gezinnen. "Niet alleen wordt kamperen in het algemeen alsmaar populairder, we verwelkomen ook steeds meer jonge gezinnen in de showrooms. Zij zien de caravan als een ideale manier om met kinderen vakantie te vieren", aldus Marjolein Wegkamp, voorzitter van Bovag Caravan- en Camperbedrijven