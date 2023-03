Navigatieapp Waze voortaan ook voor de elektrische rijder

Was je fan van navigatieapp Waze, maar deed je 'm in de ban toen je begon met elektrisch rijden? Goed nieuws: voortaan is de app ook voor automobilisten met een EV geschikt. De makers van de app voegen alle laadpalen en -stations toe aan de kaarten die ze gebruiken. Daarbij kun je registreren wat voor model elektrische auto je rijdt, zodat je ook zonder gebruik te maken van de ingebouwde navigatie langs de voor jou nuttigste laadpunten geleid kunt worden.

Een voordeel van de nieuwe functionaliteit van Waze is dat het gebruikmaakt van gebruikersinformatie om andere gebruikers beter te informeren. Niet alleen de aanwezigheid en beschikbaarheid van laadpunten is in de app te zien, maar ook of en hoe goed de laders functioneren. Daarvoor past Waze ook op lokaal niveau continu zijn kaarten aan, waarvoor het input haalt uit data van elektrische rijders die de app al gebruikten.

Het bedrijf achter de app, die ook in combinatie met Apple Carplay of Android Auto te gebruiken is, geeft weer dat de nieuwe functionaliteiten vanaf ergens in 'de komende weken' te gebruiken is.