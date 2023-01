NanoFlowcell leeft: Tot 2.000 kilometer elektrisch bereik

Ken je NanoFlowcell nog? Wij ook bijna niet meer! In 2014 hoorden we voor het eerst van het toen nog in Liechtenstein gehuisveste bedrijf van de kleurrijke ondernemer Nunzio La Vecchia. Het nu in Zwitserland gevestigde NanoFlowcell heeft door de jaren heen diverse versies van de Quant laten zien en kwam al eens met de kleinere Quantino, EV's met zogenoemde 'flow-batterijen' van het bedrijf. Lang hebben we niets meer van NanoFlowcell vernomen, maar daarin komt nu verandering.

NanoFlowcell kondigt namelijk aan dat het een Amerikaanse tak heeft geopend. NanoFlowcell zit voortaan ook in New York en dat is niet zomaar. NanoFlowcell wil in de Verenigde Staten auto's én 'brandstof' voor zijn EV's maken. Over dat laatste straks meer. NanoFlowcell laat direct een nieuw studiemodel zien: de Quantino 25 Concept. De Quantino 25 Concept is, net als de oudere Quantino waarvan het een doorontwikkeling is, een open auto met twee kleine zitplekken achter de voorstoelen. Een 2+2 dus. Ditmaal heeft de Quantino een uitneembaar dakje. Hij heeft vier elektromotoren die elk goed zijn voor zo'n 80 pk. In 2,5 tellen sprint het eigenwijze wagentje naar de 100 km/h. Zijn actieradius bedraagt 2.000 kilometer. Wacht even, 2.000 kilometer?

Zeker. Althans, dat beweert NanoFlowcell. Dat enorme bereik is volgens het bedrijf mogelijk door de bijzondere 'flow-accu's'. Daarbij stroomt positief en negatief geladen vloeibaar elektrolyt uit een externe tank naar een brandstofcel. Wanneer de auto's van NanoFlowcell daadwerkelijk gebouwd gaan worden en de weg op gaan? Dat blijft net als het bedrijf zelf nog even in nevelen gehuld. Eerst zien, dan geloven.