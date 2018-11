Na Rivian R1T komt R1S

Een stevige dosis lef valt de nieuwe fabrikant Rivian niet te ontzeggen. Het merk presenteerde met de R1T zijn eerste model, een volledig elektrische pick-up. Elektrificatie en pick-ups zijn in de Verenigde Staten woorden die niet al te vaak samen gaan. Natuurlijk zijn er hybride pick-ups te vinden, maar een volledig elektrische pick-up hebben we nog niet gezien. Om meer te bieden dan slechts één model, krijgt de vijfzits R1T nu gezelschap van deze R1S. Een volledig elektrische SUV die plek biedt aan zeven inzittenden.

Net als bij de R1T het geval is, kan de R1S-klant straks kiezen uit drie smaken. De instapversie heeft een 105 kWh groot accupakket en beschikt over systeemvermogen van een ruime 400 pk en 560 Nm. De actieradius moet 'boven de 385 kilometer' liggen. Een sprint naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) is in 4,9 tellen gepiept. Prima, maar het kan veel spannender. De middelste versie is namelijk de op performance gerichte versie. In de bodem is een 135 kWh groot accupakket geplaatst en de elektromotoren zijn gezamenlijk goed voor, hou je vast, 765 pk en 1.120 Nm koppel. In 3 tellen dendert het gevaarte, dat met 2.650 kilo 20 kilo minder in de schaal legt dan de pick-up, naar de bekende 97 km/h (60 mph).

Rivian levert de R1S ook met een 180 kWh groot accupakket. In dat geval moet je de derde zitrij vaarwel zeggen. Die vooral voor een grote range bedoelde versie is met 710 pk iets minder krachtig dan de sportievere smaak, maar komt wel eventjes meer dan 660 kilometer ver op een lading.

Groot

De R1S meet 5,04 meter in de lengte en daarmee is -ie ruim 40 centimeter korter dan de 5,48 meter lange R1T. De wielbasis van de SUV is 37 centimeter korter ten opzichte van die pick-up. De breedte en hoogte komen met 2,02 en 1,82 meter wel overeen. Net als de pick-up heeft de SUV een 'frunk', een bagageruimte onder de voorklep, waar 330 liter aan bagage in past. Achterin is een 180 liter grote opbergplek te vinden. Net als de R1T is ook deze R1S in staat om autonoom (niveau 3) rond te rijden.

Prijsstelling

De R1T, de pick-up, moet in 2020 al op de Noord-Amerikaanse markt verschijnen. Deze R1S volgt een jaartje later. Over Europese verkoop wordt vooralsnog niet gesproken. Wel weten we dat Rivian straks $61,500 , nog geen € 55.000, voor de R1T gaat vragen. De R1S moet zo'n € 57.500 opbrengen. Een kleine vergelijking: de meest luxueuze versie van de Silverado do Chevrolet levert, heeft een basisprijs van nog geen $ 58.000. De middelste versie en de topuitvoering worden eerst gebouwd, de instappers volgen 12 maanden later.

Serieus

Hoe serieus moeten we Rivian nemen? Dat is altijd moeilijk in te schatten. Het bedrijf zegt ontwikkelingscentra in drie Amerikaanse steden (Plymouth, San Hose en Irvine) te hebben en ook in het Verenigd Koninkrijk moet een faciliteit van het bedrijf te vinden zijn. Daarnaast zegt Rivian een personeelsbestand van zo'n 600 man te hebben. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend..