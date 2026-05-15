Na Hyundai komt ook Honda weer met een Toyota Prius-achtige

Gaat deze er wel komen?

Lars Krijgsman
Honda zet de ontwikkeling van elektrische auto's op een lager pitje. Het zette een streep door meerdere gigantische EV-projecten, met grote afschrijving en verlies tot gevolg. Hybrides vindt Honda nog wél interessant, zo blijkt uit een tweetal nieuwe hybride modellen waarvan er eentje iets wegheeft van de Toyota Prius.

Honda stopte de ontwikkeling van zijn met veel bombarie aangekondigde 0 Saloon en 0 SUV, zag geen toekomst in het Afeela-project met Sony en stopte eerder al een uitgebreide EV-samenwerking met General Motors. Voor het eerst in zo'n 70 jaar heeft Honda als gevolg van al zijn stukgelopen EV-projecten verlies gedraaid. Waar Honda nog wel brood in ziet: hybride auto's. Het tovert twee hybride studiemodellen uit de hoge hoed. Een daarvan is SUV, de ander een Prius-achtige.

We beginnen met de Honda Hybrid Sedan Prototype. Dat is een vier- of vijfdeurs liftback met relatief hoekige lijnen. We zien over twee verdiepingen verdeelde verlichting aan de voorzijde, een vanaf de A-stijl al aflopende daklijn en een relatief hoge, recht aflopende bilpartij. Hoe de achterkant eruitziet, is helaas nog een mysterie. Wat de auto op technisch vlak in huis heeft overigens ook. Honda spreekt van een nieuwe generatie van zijn hybride systeem met een benzinemotor en een elektromotor. De nieuwe hybride aandrijflijnen moeten zo'n 30 procent goedkoper, maar ook 10 procent efficiënter zijn. Ook zit er een hybride aandrijflijn met twee elektromotoren en vierwielaandrijving in het vat.

De hybride Honda is meer dan slechts een studiemodel. Honda noemt het niet voor niets een prototype. In 2029 moeten deze Honda en andere 'D-segment hybrides' in de Verenigde Staten in productie gaan. Over Europese plannen, is voorlopig niets bekend. Het is overigens niet voor het eerst dat Honda een model levert met een silhouet als de Hybrid Sedan Prototype. Denk maar eens aan de Clarity (FCX) en de tweede generatie Insight. Deze carrosserievorm is weer populair. Hyundai lanceerde in China onlangs een nieuw model met een vergelijkbare vorm: de Ioniq V. Ook Hyundai had eerder een dergelijk model: de Ioniq.

Acura Hybrid SUV

Acura

De tweede hybride vooruitblik van Honda heet Hybrid SUV Prototype en is - je verwacht het niet - een SUV. Dit model wordt geen Honda, maar een nieuwkomer van Honda's luxemerk Acura. Wat voor de Sedan Prototype geldt, gaat ook op voor deze SUV. Technische specificaties zijn er namelijk ook niet van.

