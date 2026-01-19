De kleinste en lange tijd razend populaire Hyundai i10 loopt op zijn allerlaatste benen. De kleine Hyundai is niet meer samen te stellen en dat betekent dat het eind van de stadsauto in zicht is.

Wat formaat betreft is de i10 de meest bescheiden Hyundai, maar wat naam betreft is het een van de grootste. Met ruim 93.000 registraties verspreid over drie generaties is de i10 met afstand de populairste Hyundai ooit in Nederland. De afstand tot de nummer twee - nog altijd de Pony (57.667 stuks) - is gigantisch. Aan alles komt een eind, ook aan het succesverhaal dat zich met één letter en twee cijfers laat schrijven. De Hyundai i10 is niet meer samen te stellen en dat betekent dat het bijna over en uit is voor de ooit zo populaire hatchback.

Kun je dan helemaal geen nieuwe Hyundai i10 meer bestellen? Zéker wel. De Hyundai i10 is nog volop uit voorraad leverbaar, zo verzekert de Nederlandse importeur ons. Hoewel je de i10 op de website van Hyundai nog in de configurator aantreft, zie je daar alle beschikbare voorraadmodellen staan. Indien nodig haalt de importeur voorraadmodellen uit het buitenland naar Nederland.

Komt er een opvolger voor de Hyundai i10? Dat valt nog te bezien. Een nieuwe Hyundai i10 met benzinemotor zit vooralsnog niet in de pijplijn van Hyundai. Mogelijk komt er wel een elektrisch equivalent, maar daarover is officieel nog niets bekend. Tot die er is, fungeert de elektrische Hyundai Inster als het instapmodel bij Hyundai. Daarvan zijn in 2025 al ruim 3.600 exemplaren geregistreerd. De i10 schopte het vorig jaar tot 4.067 nieuwe exemplaren. De voordeligste Hyundai met benzinemotor is na het aanstaande wegvallen van de i10 de i20. Over een opvolger van i20 - die nu zo'n zes jaar oud is - is nog niets bekend.

Het feit dat de Hyundai i10 zo lang leverbaar is geweest, is op zichzelf een hele prestatie. Merken als Volkswagen, Peugeot en Citroën besloten hun alternatieven in dit zogenoemde A-segment al veel eerder te schrappen. De winstmarges zijn in deze klasse nou eenmaal klein. Zo klein, dat het ontwikkelen van een nieuwe stadsauto die een benzinemotor heeft én aan alle veiligheidseisen voldoet, simpelweg niet lonend meer is. Toyota haalde met de Aygo X een truc uit om het toch voor elkaar te krijgen. Die Aygo X is feitelijk een ingekorte en vereenvoudigde Yaris met een eigen carrosserie. Hyundai en zustermerk Kia wisten hun stadskleintjes (i10 en Picanto) lang op de markt te houden door ze constant te moderniseren. De uitgaande Hyundai i10 is momenteel zes jaar oud en is er als vier- en als vijfzitter. Je betaalt er nu minimaal zo'n €22.000 voor.

En de Kia Picanto dan? Die blijft gewoon. De Nederlandse Kia-importeur zegt dat er geen plannen zijn het Picanto-aanbod te wijzigen. "De Picanto gaat er nog jaren tegenaan", verzekert Kia ons.

Hyundai i10 als occasion

Vind je 22 mille voor een Hyundai i10 te gortig? Geen probleem, er zijn namelijk veel tweedehands exemplaren van de Hyundai i10 te koop. In het uitgebreide occasionaanbod van AutoWeek vind je al een gebruikte Hyundai i10 van de huidige generatie vanaf zo'n €9.000 tot €10.000. i10 rijden kan al vanaf zo'n €2.500. Dan krijg je wel een Hyundai i10 met de hoogste kilometerstand van alle aangeboden exemplaren, uiteraard een i10 van de eerste generatie.

Verkoopcijfers Hyundai i10 in Nederland (2008 - 2026)