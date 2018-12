Mysterieuze SUV van Kia duikt op

Met de Stonic, Sportage en Sorento worden SUV’s al goed vertegenwoordigd in het modellengamma van Kia. Nieuwe spyshots laten echter zien dat we op meer opgehoogd Kia-nieuws kunnen wachten, want deze mysterieuze compacte SUV duikt op.

Voor het zien van deze spionagebeelden hebben we met nog geen letter over de nieuwkomer kunnen schrijven, dus een naam moeten we voor nu nog achterwege laten. Gezien de beginletters van eerder genoemde SUV’s bij Kia ligt het in de lijn der verwachting dat deze met een ’S’ zal beginnen, maar de letters die volgen, blijven vooralsnog onbekend. Waar de Stonic zijn basis met de compacte Rio deelt, doet de Sportage dat met de ruimere Ceed. Gezien het formaat van deze nieuwe telg deelt hij zijn basis naar alle verwachting ook met die laatste.

Om een beter beeld te scheppen: Volkswagen doet ditzelfde kunstje met de T-Roc en Tiguan. Beide delen ze hun basis met de Golf, maar de T-Roc werd een stuk hipper en flitsender dan de Tiguan. Ditzelfde staat waarschijnlijk met dit model bij Kia te gebeuren. De neus en daklijn hebben veel van de reguliere Ceed weg, maar de achterste raamlijn loopt in vergelijking met de hatchback een stuk hoger op en gezien de heftig gecamoufleerde kont wordt die ook flink anders. Voor meer nieuws zullen we geduld moeten hebben, maar zelfs over de hoeveelheid geduld weten we níks.