Mysterieuze Rolls-Royce coupé opgedoken

Met dank aan Wilco Blok, die regelmatig interessante scoops op zijn Instagram-pagina deelt, hebben we hier plots een bijzondere creatie van Rolls-Royce voor onze neus. Een forse coupé, mogelijk op basis van de aankomende Ghost. De neus lijkt echter nog net even wat futuristischer dan bij die nieuwkomer. Daarachter is het eigenlijk in zijn geheel een onbekende verschijning. De Brit heeft voor Rolls-Royce-begrippen een behoorlijk schuine daklijn en de achterzijde is helemaal iets bijzonders.

Achter de tussen de C-stijlen verzonken achterruit zien we namelijk een soort scheepsdek. Dat kennen we uiteraard - in subtielere vorm - van de Dawn, die ook dergelijk houtwerk achterop heeft liggen. In tegenstelling tot de Dawn is het bij deze mysterieuze nieuwkomer altijd aan de elementen overgeleverd, bij de Dawn komt het pas tevoorschijn als je de stoffen kap wegklapt. De achterlichten zijn al net zo bijzonder; een dergelijk ontwerp is nieuw bij Rolls-Royce.

Omdat het een nogal opvallende creatie is, die niet echt direct te plaatsen is als een nieuw seriemodel van Rolls-Royce, is het aannemelijk dat het hier gaat om een one-off. Waarschijnlijk een schatrijke klant die zijn of haar wensen aan de bespoke-afdeling van Rolls-Royce heeft doorgegeven. Daarnaast zou het natuurlijk ook een studiemodel kunnen zijn dat in de toekomst ontaardt in een nieuwe coupé van het merk. Op den duur krijgen we het eindresultaat vast te zien!