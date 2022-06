Mysterieuze nieuwe elektrische Volkswagen

Van een groot deel van de nieuwe modellen die autofabrikanten in ontwikkeling hebben, kunnen we bij het zien van de eerste spionagefoto's aardig invullen waar we precies naar kijken. Bij deze opvallend uitgedoste testauto's van Volkswagen tasten we echter nog enigszins in het duister, al hebben we natuurlijk onze vermoedens.

Eerder dit jaar konden we je de eerste spionagefoto's laten zien van een nog onbekend nieuw model van Volkswagen. Onder een vertimmerde, verzaagde en uitgerekte koets van een pre-facelift Tiguan Allspace ging in elk geval een elektrische aandrijflijn schuil, techniek die in een Tiguan momenteel weinig te zoeken heeft. Op deze nieuwe set foto's zien we opnieuw een Tiguan die geruisloos voorbij de lens van onze spionagefotograaf rijdt, al heeft Volkswagen ditmaal een niet-verlengde koets van een Tiguan van ná de facelift van stal gehaald. Wat is hier aan de hand?

Nog altijd is niet helemaal helder wat Volkswagen hier precies aan het testen is, maar we nemen aan dat de zogenoemde mule op de foto's wordt gebruikt om techniek van een nieuwe elektrische SUV in de praktijk te testen. Dat zou zomaar eens een volledig elektrische versie van de volgende generatie Tiguan kunnen zijn, al verwachten we niet dat de Tiguan per definitie een EV wordt. Volkswagen voert zijn in de basis als elektrische auto ontwikkelde modellen onder het ID-label, auto's die momenteel stuk voor stuk op het modulaire MEB-platform staan. Het is niet ondenkbaar dat Volkswagen de nieuwe Tiguan - de laatste die nog met verbrandingsmotoren zal worden geleverd - ook een elektrische aandrijflijn geeft.

De huidige generatie Tiguan stamt uit 2015 en deelt zijn basis nog met de versie van het MQB-platform waar ook de vorige generatie Golf op stond. De nieuwe Golf staat op een doorontwikkelde versie (MQBevo) van dat platform en die herziene versie voorziet naar verwachting ook de nieuwe Tiguan van houvast. Met de MQB-basis lijkt in elk geval een hoop mogelijk. Zo was de vorige generatie Golf te krijgen als elektrische e-Golf en levert Audi in China een elektrische variant van de (daar langere) Q2.

Ongetwijfeld duurt het nog even voordat we meer weten over de nieuwe generatie Tiguan en diens eventuele EV-versie. De actuele tweede generatie Tiguan is momenteel zo'n zeven jaar oud. Als het model net als zijn voorganger zo'n negen jaar mee moet, dan moet je voor de nieuwe Tiguan rekenen op 2024 als introductiejaar.