Na vijftien nieuwe concept-cars in één keer dachten we wel even klaar te zijn met Toyota en Lexus, maar dat blijkt onterecht. Op één van de vrijgegeven afbeeldingen van Lexus prijken namelijk auto’s die in de presentatie zelf niet zijn genoemd.

Nu is dat laatste niet zo bijzonder, want Toyota noemt vandaag wel meer auto’s niet. Veruit de meeste van de vijftien concept-cars worden slechts kort genoemd, meestal in de vorm van een korte omschrijving van de beoogde doelgroep.

De auto’s waar het hier om gaat, komen echter in het geheel niet voor in de presentatie. Ze staan dus ook niet op de overzichtsfoto van de gepresenteerde waar, die met zeventien auto’s in totaal en vijftien nieuwtjes toch genoeg laat zien. De auto’s in kwestie zijn alleen te zien op een overzichtsfoto van de nieuwe Lexus-producten. Daarop zien we rechts de vrijwel productierijpe RZ, in het gezelschap van de voorgestelde zevenzits SUV, de tweezits supercar en de compacte sportsedan. Die blijkt onder deze hoek trouwens wat minder sedannerig dan we dachten, want van een echte kont is eigenlijk geen sprake.

Er staan echter meer auto’s op deze foto. Voor de kijker links, en duidelijk in het virtuele licht, zien we allereerst een vijfdeurs hatchback die anno 2021 zonder twijfel ‘Shooting Brake’ zou worden genoemd. Het lijkt te gaan om een vijfdeurs variant van de eerdergenoemde sportsedan, want hij deelt diens neus. De carrosserievorm lijkt nog het meest op die van de Genesis G70 Shooting Brake, met het verschil dat de Lexus uiteraard elektrisch is.

Cabriolet

Naast die ‘Shooting Brake’ staat een tweede exemplaar, die op de bovenste uitstnede van de zijruitpartij na identie is aan de eerste. Daar weer naast vinden we iets interessants: een vierzits cabriolet op basis van dezelfde auto. Dat zou een erg gewaagde stap zijn, want elektrische cabrio’s zijn er buiten Smart eigenlijk sowieso niet. Kom op Lexus, je kunt het!

Dan is er ook nog de achterste rij, de auto’s die nadrukkelijk níet zijn uitgelicht. Een deel daarvan kennen we. Zo zien we de UX (tweede van links) en de NX, die zelfs in twee varianten lijkt te zijn neergezet. Rechts en links daarvan treffen we echter opnieuw (virtuele) nieuwkomers aan. ‘op rechts’ een grote, vierkant ogende SUV en een sedan. De SUV lijkt qua formaat op de vanmorgen gepresenteerde elektrische zevenzitter, maar is veel behoudender van vorm. Dat geldt ook voor de sedan, die wellicht een elektrisch alternatief voor de ES is.

Nieuwe CT?

Helemaal links in de rij staat misschien wel de interessantste auto van het veld: een compacte hatchback. Een geheel elektrische CT-achtige zou best weleens kunnen scoren in Europa, niet in de laatste plaats in Nederland. Helaas weten we buiten deze ene afbeelding helemaal niets over de hier getoonde auto’s, die in de afbeelding lijken te zijn verstopt met het doel om vragen op te roepen. Geduldig afwachten lijkt dan ook de enige oplossing.

Filmpje

Alsof er nog niet genoeg Lexus-mysteries zijn, komt er in een video ook nog een ingepakte EV-SUV voorbij. Het gaat om een video waarin Lexus-president Koji Sato samen met Toyota-topman Akio Toyoda op pad gaat in een ingepakte SUV. Die wordt in de video uitgebreid omschreven als de Lexus RZ, en dat staat er ook op. Het vreemde is echter dat dit nadrukkelijk een andere auto is dan de RZ die vanmorgen werd voorgesteld, met een hogere en minder sterk aflopende daklijn. We zeggen het nog maar eens: deze dag levert meer vragen dan antwoorden op. Eén ding weten we echter wel: Lexus gaat op grote schaal elektrificeren.