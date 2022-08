Musk verkoopt opnieuw voor miljarden aan Tesla-aandelen

Voor de tweede keer in korte tijd verkoopt Elon Musk een groot deel van zijn aandelen in het door hem opgerichte Tesla. Dat terwijl Musk bij zijn eerdere aandelenverkoop nog verklaarde niet van plan te zijn om nog meer aandelen te verkopen. Musk doet het alsnog om genoeg geld te hebben om Twitter over te kunnen nemen. Zo bereidt de rijkste man ter wereld zich voor op een mogelijk verplichte koop van het socialenetwerkbedrijf, mocht de rechter besluiten dat Musk dat moet doen. In totaal is de verkoop goed voor bijna €7 miljard. Het is één van Musks grootste aandelenverkopen ooit.

De Tesla-topman was van plan om Twitter te kopen, maar wil daar tot onvrede van het platform van afzien. Een rechtszaak volgt op 17 oktober. "In het (hopelijk onwaarschijnlijke) geval dat Twitter de overname afdwingt én sommige investeerders zich terugtrekken, is het belangrijk om een noodgedwongen verkoop van Tesla-aandelen te voorkomen", tweette Musk. Dit is voorlopig zijn laatste verkoop en de topman koopt ook weer aandelen als de deal met Twitter niet doorgaat, zo antwoordde hij op vragen van zijn volgers.

De waarde van de aandelen van Tesla zijn dit jaar 20 procent gedaald, maar zijn sinds het dieptepunt in mei wel weer in opmars. Nu zijn ze 35 procent meer waard dan drie maanden geleden. Toen de koers zakte, waarschuwden analisten dat Musk 'te weinig focus op Tesla' zou hebben, terwijl het bedrijf dat 'nu zo hard nodig heeft vanwege de steeds sterkere concurrentie'.