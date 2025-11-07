Ga naar de inhoud
Musk: 'Tesla's kunnen volgend jaar zelf rijden in China'

Tesla Model 3 Standard
Joas van Wingerden

In China zijn ze al wat verder qua regelgeving rond zelfrijdende auto's en daar gaat Tesla de vruchten van plukken. FSD moet daar volgend jaar worden goedgekeurd.

Tesla's Full Self-Driving (FSD) is momenteel in diverse landen toegestaan, waaronder de VS, Canada en China, maar in dat laatste land is er nog geen volledige goedkeuring. Een doorn in het oog voor Tesla, dat in het 'land van de EV's' een flinke afzetmarkt heeft. Met volledig toegestane FSD zouden de verkopen daar een aardige impuls kunnen krijgen. Momenteel werkt volgens Reuters FSD nog niet helemaal, onder meer omdat er nog geen toestemming is om van rijrichting te veranderen en Tesla's dus bijvoorbeeld ook nog niet met FSD achteruit uit parkeervakken kunnen rijden.

Komend jaar moet het volgens topman Elon Musk allemaal wél kunnen. Hij verwacht dat al op zeer korte termijn er volledige goedkeuring is voor FSD in China. Waarschijnlijk in februari of maart, zo gaf hij aan tijdens een presentatie voor aandeelhouders, donderdag. FSD maakt het mogelijk om de auto geheel zelfstandig van A naar B te laten rijden, al moet je nog wel een oogje in het zeil houden als bestuurder. FSD is in Europa nog niet toegestaan. Tesla werkt daar nog steeds aan en volgens Teslarati is Tesla nu druk met het opzetten van testteams in Europa die kunnen helpen bij het legaliseren van FSD in ons deel van de wereld.

