‘Musk belooft twee nieuwe Tesla-modellen’

Dat is nieuws, want eerder werd nog gesteld dat het gamma na de truck ‘voorlopig’ als compleet kan worden beschouwd. De welbekende conference call naar aanleiding van de kwartaalcijfers leidt echter altijd tot nieuwe inzichten, zo ook over dit thema. Volgens Electrek voorziet Musk voor de toekomst een compact model en een ‘higher capacity vehicle’, ofwel een voertuig met meer zitplaatsen dan gebruikelijk.

Over het compacte model, een auto onder de Model 3, zijn eerder geruchten geweest. Met name voor China zou een compacter en goedkoper model zeer welkom zijn, al zien wij ook wel een toekomst in Europa.

Met de ‘personenvervoerder’ doelt Musk wellicht op een ‘busje’ voor gebruik in de hyperloop-tunnels van The Boring Company. Zo’n voertuig zou volgens Musk echter ook boven de grond zeer welkom zijn in steden.

Het doorgaans goed geïnformeerde Electrek noemt de voorspellingen verre toekomstmuziek, en daar sluiten wij ons bij aan. Tesla heeft het voorlopig druk genoeg met het bouwen van de nieuwe Cybertruck-fabriek, het afleveren van zoveel mogelijk Model Y’s en het op de markt brengen van de Semi en Roadster.

Als het gaat om het completeren van de Tesla-line-up, is het overigens ook zaak om op de beginletters van de modellen te letten. Het huidige gamma spelt ‘S3XY’ (Model S, Model 3, Model X en Model Y). Uiteindelijk moet er ‘S3XY CARS’ (‘sexy cars’) staan, na toevoeging van de Cybertruck, Roadster, Semi en ATV, de ‘Cyberquad’.