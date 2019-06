MSO tuigt McLaren 570S op met spoilerset

Op de dag waarop we vernemen dat de Jaguar XE Project 8 z’n vleugel verliest , wordt duidelijk dat een andere Brit er een vleugel bij krijgt. Mclarens eigen MSO komt namelijk met een High Downforce Kit voor de 570S en daarvan is vooral de toevoeging aan het achterdek niet te missen.

Ook supercars zijn niet veilig voor tuners en dus zien we geregeld dat een nieuwe exoot binnen enkele weken na de introductie wordt opgetuigd met spoilerwerk van derden. Kopers in het topsegment willen zich kennelijk steeds vaker onderscheiden van andere welgestelden en daar hoort het aanpakken van de Ferrari, Lamborghini of McLaren gewoon bij.

Het betekent ook dat die fabrikanten geld mislopen, want die spoilers hadden ze natuurlijk ook zelf kunnen verkopen. Dat beseft McLaren zelf ook en dus komt het onder de vlag van personalisatieafdeling MSO met de High Downforce Kit. Die is leverbaar voor de 570S en 570S Spider, al lijkt het niet moeilijk om hem passend te maken voor broertjes 540C en 570GT. De achtervleugel springt als eerste in het oog, maar de kit omvat ook verbeteringen die de luchtstroom langs de onderzijde moeten optimaliseren. Het blijft mede daardoor niet bij show, want wie de ‘HDK’ bestelt, kan onder de juiste omstandigheden rekenen op 75 kilogram extra downforce.

De High Downforce Kit is alleen verkrijgbaar via McLaren zelf en kost in Engeland 7.950 pond, net geen € 9.000, inclusief btw.