MPG Marsien is bijzondere offroader op Porsche 911-basis

Marc Philipp Gemballa heeft eindelijk z'n bijzondere eerste eigen creatie onthult: de Marsien. Het is, zoals verwacht, een Porsche 911 die flink verbouwd is en nu ook in het terrein z'n mannetje moet staan.

Na pakweg anderhalf jaar teasen is het eindresultaat van Marc Philipp Gemballa's 'Project Sandbox' te zien. Overigens heeft dit niets te maken met het bedrijf Gemballa, dat onder ander leiderschap valt. De zoon van de om het leven gebrachte bekende Porsche-tuner Uwe Gemballa drukt de naam 'Marsien' op de auto, een verwijzing naar het Marsachtige landschap waar men de auto in het geheim testte. Voor het uiterlijk heeft Gemballa in ieder geval duidelijk naar de Porsche 959 gekeken. De grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken koets van de Marsien doet in het bijzonder sterk denken aan de rallyversies van de 959, waar in de jaren 80 successen mee geboekt werden.

Met het uiterlijk van de stevig uitgebouwde 911 zit het historisch gezien dus wel snor, al moet het natuurlijk je smaak zijn. De technische basis is die van een Porsche 911 Turbo S, waarvan de motor door Ruf onder handen genomen is. De 3.8 zescilinder boxermotor is gekoppeld aan de bekende PDK-automaat en is in de Marsien goed voor 750 pk vermogen - optioneel zelfs 830 pk - en een maximumkoppel van 930 Nm. In de basis respectievelijk zo'n 100 pk en 130 Nm meer dan standaard. De hoog op z'n poten staande Marsien schiet (uiteraard wel op asfalt) daardoor in 2,6 seconden van 0 naar 100 km/h en trekt door tot maar liefst 330 km/h. Een speciaal voor de Marsien ontwikkeld titanium uitlaatsysteem van Akrapovič zorgt ervoor dat je de Marsien al van verre aan hoort komen.

De Marsien staat vanzelfsprekend een stuk hoger boven de grond dan een reguliere Porsche 911 Turbo S. Hij heeft een bodemvrijheid van 250 mm in offroadmodus en 120 mm in de wegmodus. Je leest het goed; de rijhoogte van de Marsien is hydraulisch behoorlijk aan te passen. Ook zorgen onder meer nieuwe elektronisch aangestuurde dempers van KW Automotive ervoor dat de Marsien helemaal perfect op ieder terrein afgesteld moet kunnen worden. Wie ermee van de gebaande paden gaat, kan er een set speciaal voor de Marsien ontwikkelde wielen op zetten met terreinbanden eromheen. Die kunnen maximaal een snelheid van 210 km/h aan. Op de openbare weg kan er een iets grotere set wielen op (20/21-inch) met Michelins eromheen.

Overigens stelt Marc Philipp Gemballa ook dat er een volledig voor de Marsien aangepast interieur in zit met een overdaad aan leer en Alcantara, maar dat krijgen we nog niet echt uitgebreid te zien. Wie er warm voor loopt, moet héél goed in de slappe was zitten. Om te beginnen moet je een Porsche 911 Turbo S (992) afleveren bij Gemballa junior en dan ben je nog minstens €495.000 kwijt (exclusief belastingen). Al met al loopt het dus al snel richting de €800.000.