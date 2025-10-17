Ga naar de inhoud
Motorenbouwer van Renault en Geely wil grootste ter wereld zijn in 2035

Garen spinnen bij elektrificatie

Dacia Bigster Hybrid 155 duurtest
Jan Lemkes

Horse Powertrain, de verbrandingsmotorenbouwer van Renault en Geely, wil in 2035 de grootste speler ter wereld zijn op het gebied van verbrandingsmotoren. Dat is veelzeggend voor zowel dit bedrijf als de toekomst van de verbrandingsmotor in het algemeen.

Horse Powertrain is een joint-venture van het Franse Renault en het Chinese Geely, dat we ook kennen als het moederbedrijf van onder meer Volvo. Beide partijen hebben 45 procent van de aandelen in handen en de resterende 10 procent is voor olieproducent Saudi Aramco. Horse bestaat pas sinds 2024 en heeft als doel om de ontwikkelingskosten voor beide betrokken autobouwers naar beneden te brengen voor wat betreft verbrandingsmotoren, die links- of rechtsom toch minstens een andere rol gaan spelen in de toekomst van de auto-industrie. Tegelijkertijd bevestigt de oprichting van ‘Horse’ dat Renault en Geely nog wel degelijk geloven in die toekomst, zij het wellicht in een vorm die in toenemende mate zal samenwerken met elektromotoren. Horse presenteerde daarom al eens een range extender speciaal voor in ‘dedicated’ EV’s.

Vooralsnog kennen we het bedrijf in de praktijk vooral van de 1,8-liter viercilinder die in steeds meer hybridemodellen van Dacia en Renault te vinden is. In de toekomst gaan er ongetwijfeld nog veel meer motoren van Horse volgen. Heel veel zelfs, als we het laatste bericht van Reuters over dit bedrijf mogen geloven. Horse zou er namelijk naar streven om in 2035 de grootste bouwer van verbrandingsmotoren ter wereld te zijn. De gedachte is dat steeds meer automakers afhankelijk zullen worden van leveranciers als Horse om de ontwikkelingskosten te beperken en zichzelf intern op andere zaken te kunnen richten, en dat Horse als motorenbouwer dus juist garen spint bij toenemende elektrificatie.

Renault

