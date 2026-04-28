Morgan Supersport 400
Morgan Supersport 400 is de krachtigste Morgan ooit

Jan Lemkes
De actuele Morgan Supersport slaagt er al uitstekend in om een klassieke opzet met moderne kracht te combineren, maar deze Supersport 400 doet dat nog net iets beter. Zijn naam betekent dan ook precies wat je denkt dat het betekent.

Geloof het of niet, maar de Morgan Supersport bestaat pas sinds vorig jaar. Toen werd het model gepresenteerd met en 340 pk sterke versie van BMW’s turbo-zescilinder, als opvolger van de al even dikke Plus Six. De nieuwe Morgan combineert een klassiek lijnenspel met meer zichtbaar gemoderniseerde elementen. Zo heeft hij frisse led-lichtunits en is het chroom vervangen door aluminium – of zelfs gewoon geheel geschrapt. In plaats van verchroomde bumperbalken en spaakwielen tref je op deze Morgan dus vooral strakke en moderne alu-elementen aan, wat een in onze ogen geslaagde mix van modern en klassiek oplevert. Een stevig gemoderniseerd interieur en die dikke BMW-motor dragen bij aan de feestvreugde.

Nu gaat Morgan nog een stapje verder, want de Supersport 400 tilt het vermogen naar maar liefst 407 pk. Dat is genoeg voor de titel 'krachtigste Morgan ooit', in een auto die eerder al 'de meest dynamische Morgan ooit' werd genoemd. Het kan niet op. De 0 tot 100-tijd gaat daarmee van 3,9 naar 3,6 seconden, voor wat het waard is. De extra krachtige versie krijgt het anders optionele Dynamic Handling Pack standaard mee. Dat betekent dynamische dempers die je zelf handmatig kunt verstellen, maar ook andere aanpassingen die deze Morgan nog scherper moeten maken. De Morgan Supersport 400 heeft ook standaard speciale 19-inch wielen en krijgt een speciale uitlaat mee, terwijl een optioneel sperdifferentieel – altijd doen – de kracht beter over de achterwielen verdeelt.

De makkelijkste manier om de 400-versie te herkennen, vind je boven op de voorste wielkasten. De aldaar geplaatste ventilatiegaten zijn specifiek voor deze versie.

Lees ook

Nieuws
Morgan Supersport

Morgan Supersport is 'meest dynamische Morgan ooit'

Nieuws
morgan SuperSport

Morgan Supersport in aantocht: verleden ontmoet heden

Nieuws
Morgan

Morgans nieuwste speeltje met zescilinder van BMW

Nieuws
Morgan Plus Six Pinnacle

Nu al over en uit voor Morgan Plus Six met zescilinder van BMW

Nieuws
Morgan Midsummer

Morgan Midsummer: Gelimiteerde elegantie

