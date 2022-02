Morgan Super 3: nieuwe 3 Wheeler met Ford-hart

De in 2012 op de markt gebrachte 3 Wheeler met tussen de twee voorwielen een V2-motorfietsblok vindt opvolging in de tot op het kleinste moertje nieuwe Super 3. Met de Super 3 houdt Morgan vast aan het concept van zijn voorganger, al verandert er ook een boel.

De 2.0 tweecilinder van de 3 Wheeler maakt in de Morgan Super 3 namelijk plaats van een machine die ook in auto's is te vinden. De krachtcentrale van de Morgan Super 3 is namelijk afkomstig van Ford. Het gaat om een 1,5-liter grote EcoBoost driecilinder die 118 pk en 150 Nm via een handgeschakelde vijfbak naar het achterwiel stuurt. Die transmissie is net als in de 3 Wheeler afkomstig van Mazda. De slechts 635 kilo wegende Super 3 schiet er in 7 tellen mee naar de 100 km/h en moet in staat zijn om een snelheid van 209 km/h te halen. Hoewel Morgan voor de Plus Four en Plus Six BMW-krachtbronnen gebruikt, is het niet voor het eerst dat Morgan Ford-motoren in een van zijn modellen lepelt. In oudere Morgans kom je namelijk ook Ford-krachtbronnen tegen.

Morgans nieuwe tweezitter groeit een ten opzichte van zijn voorganger aanzienlijk. De Super 3 is 3,58 meter lang en is daarmee 38 centimeter langer dan de 3 Wheeler die hij vervangt. De Super 3 gaat overigens de geschiedenisboeken in als de eerste Morgan die gebouwd is rond een monocoque die in het geval van deze nieuwkomer van gelijmd aluminium is gemaakt.

Waar voorganger 3 Wheeler zo weggereden leek uit de jaren dertig van de vorige eeuw, is de Super 3 doorspekt met designinvloeden uit de zogenoemde Jet Age, het tijdperk waarin straalmotoren in vliegtuigen hun intrede deden. Morgan heeft een uitgebreide lijn opties en accessoires voor de Super 3 bedacht die van het model de meest verregaand te personaliseren Morgan ooit maakt. Het interieur van de Super 3 is spatwater- en stofdicht. De vormgeving van de werkplek is als vanouds vrij spartaans, maar ook hier vinden we invloeden van 'de moderne tijd'. Zo is de centraal geplaatste klokkenwinkel helemaal digitaal. Het is voor het eerst dat Morgan een digitaal instrumentarium in een auto toepast. Net als in voorganger 3 Wheeler is de startknop vormgeven als de vuurknop in een gevechtsvliegtuig. Meer welkome toevoegingen: de Super 3 heeft verwarming voor het voetencompartiment en heeft niet alleen een in hoogte- en diepte verstelbaar stuurwiel, maar ook verstelbare en zelfs uitneembare pedalen.

Goed nieuws: de Morgan Super 3 komt ook naar Nederland. Hij is per direct te bestellen bij Morgan-importeur en -dealer Louwman Exclusive in Utrecht. Nederlandse prijzen volgen later.