Morgan Plus Four als knotsgekke CX-T

Morgan levert sinds jaar en dag klassieke open modellen volgens een aloud bekend recept. Dat verandert vandaag enigszins. Het merk komt namelijk met de knotsgekke Plus Four CX-T, een opgehoogde en opgeruigde Plus Four die zich ook náást het asfalt uitstekend kan vermaken.

Morgan komt verrassend uit de hoek door de Plus Four CX-T te presenteren, een tot een kleine oplage van acht stuks te bouwen speciale variatie op het Plus Four-thema. De Plus Four CX-T is samen met hulp van Rally Raid UK, een bedrijf dat onder meer auto's voor de Dakar Rally bouwt, tot stand gekomen. Dat is 'm aan te zien.

De Morgan Plus Four CX-T is aan de achterkant verder opengeknipt om plaats te maken voor een bagagerek waarin twee stof- en waterbestendige koffers ook twee reservewielen opgeborgen kunnen worden. Volgens Morgan is het rek eenvoudig aan te passen, zo moet je er zelfs surfplanken en fietsen mee kunnen vervoeren. Opvallend is niet alleen de rolkooi die Morgan op de Plus Four CX-T schroeft, maar ook het extra maar verwijderbare plaatwerk dat rond die kooiconstructie is geplaatst. Het silhouet van de Plus Four doet daardoor denken aan dat van de oude Morgan's met vier zitplaatsen.

De Morgan Plus Four CX-T heeft een aangepast onderstel en staat 2,3 centimeter hoger op z'n poten dan een standaardexemplaar. Daarnaast heeft de spoorbreedte voor en achter vergroot en ook zijn de veerwegen langer dan die van een conventionele Plus Four. Om het inwendige van de Plus Four op slecht begaanbaar terrein te beschermen, zijn diverse beschermplaten tegen de bodem gemonteerd. Het uitlaatsysteem is om diezelfde reden omgelegd. Het uitlaatsysteem mondt nu uit in de achterste zijschermen. Mocht er toch gesleuteld moeten worden, dan is gereedschap dankzij aan de buitenkant gehangen gereedschapstassen makkelijk toegankelijk.

De Plus Four CX-T profiteert verder van een net als de aandrijflijn van BMW afkomstig elektronisch sperdifferentieel. De prettig gestoorde Morgan is zelfs in diverse rijmodi in te stellen. Zo kun je 'm naast in Road ook in All-Terrain en All-Terrain Extreme zetten. Morgan plaatst onder meer bevestigingspunten voor camera's en telefoons in het interieur en geeft de speciale Plus Four's onder meer een kaartleeslampje zowel een pen- als notitieblokhouder. Handig. Ook voorziet Morgan de Plus Four's CX-T van een koeltas en een EHBO-kit.

Het prijskaartje van deze na de Plus 8 GTR tweede speciale serie Morgans van dit jaar is niet mals. Morgan vraagt omgerekend €200.000 exclusief belastingen voor de Plus Four CX-T.