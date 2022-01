Morgan overspoeld met nostalgie

Morgan won in 1962 de 24 Uur van Le Mans in de 2.0 GT-klasse met een Plus 4. De inmiddels Plus Four geheten huidige incarnatie van de Plus 4 wordt daarom in een speciaal LM62 (Le Mans 62)-jasje gehesen.

Net als de Morgan Plus 4 die de langeafstandsrace zestig jaar geleden won, is de speciale serie van de Plus Four donkergroen gespoten. Althans, als je voor die kleur kiest. De enige andere kleur waarin Morgan de Plus Four LM62 levert is een rode tint die Morgan in het verleden ook op zijn racers toepaste. Welke kleur je ook kiest, een Heritage White gespoten hardtop is standaard van de partij. Het is voor het eerst dat Morgan een hardtop op de nieuwe Plus Four schroeft. Meer details die verwijzen naar het verleden? Uiteraard. Zo wordt de Plus Four LM62 voorzien van historisch verantwoord stickerwerk, compleet met racenummer 29, LM62-badges, zilverkleurige wielen en een speciale tankdop. Daarnaast zijn de A-stijlen in carrosseriekleur uitgevoerd en hebben de uitlaten zwarte eindstukken. Vanbinnen plakt Morgan natuurlijk ook de nodige LM62-badges en het merk pakt uit met in speciaal gestikt leer uitgevoerde hendels in de deurpanelen en met hoofdsteunen die van een LM62-logo zijn voorzien.

Morgan gaat slechts - hoe kan het ook anders - 62 exemplaren van de Plus Four LF62 maken.