Mooie Grijze Muis - In Het Wild

Deze Ford Transit camper lijkt aan te voelen dat we een schitterend weekend voor de boeg hebben. Zo te zien fris gewassen uit de winterstalling heeft hij een koele, beschutte plek gevonden onder oude lindenbomen.

Over de esthetiek van campers valt wel een boompje op te zetten. Wie veel reist, zal erkennen dat je amper een mooi uitzichtpunt ter wereld kunt vinden waar geen lange rij van die witte dozen voor staat, als de witgoedafdeling van de Mediamarkt ('uitstekende keuze, mijnheer, ik heb hem zelf thuis ook'). Maar dat een kampeerwagen behalve zakken piepers en overbelaste fietsrekken ook bakken karakter mee kan zeulen, bewijst deze bijna schattige Ford Transit, die we vanmorgen onder de oude lindenbomen van Noordwijk aantroffen.

De Ford Transit 1 was in de jaren zestig en zeventig een robuust werkpaard voor wie een hard, slopend bestaan welhaast in steen gehouwen was. Overlevenden zijn tegenwoordig dan ook uiterst zeldzaam. Maar deze beauty uit 1969 wist tussen de mazen door te glippen en werd iemands vakantiegeluk. Eén blik is voldoende om te zien dat hij al bijna een halve eeuw wordt gekoesterd: brandschoon, roestvrij en spic en span. De eerste eigenaar deed dat tot 2021 (42 jaar lang!) en sindsdien neemt de huidige gelukkige de honneurs waar en, het moet gezegd, met verve.

Om in vakantiesferen te blijven, knipogen we tenslotte even naar het televisieprogramma Bed and Breakfast, waar de deelnemers zelfs in de prachtigste accommodatie altijd wel weer iets te zeuren weten te vinden: beste eigenaar, een tipje: zet er blauwe platen op. Hij is er ruimschoots oud genoeg voor en het zal je prachtige Transit er nóg een stuk mooier op maken. Oh ja, en die spiegel? We gaan er maar vanuit dat die ook als scheerspiegel dient.

Fijne vakantie!