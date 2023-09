Mogelijke invoering rekeningrijden loopt vertraging op

Het demissionaire kabinet had rekeningrijden als stip aan de horizon gezet voor 2030. Dat jaar zal hoe dan ook niet worden gehaald, zo verklaart demissionair staatssecretaris Marnix van Rij. Dat komt omdat het rekeningrijden controversieel is verklaard.

Kabinet Rutte IV pakte een bekend idee op: het betalen naar gebruik van de auto, in de volksmond ook bekend als kilometerheffing of rekeningrijden. De eerder deze zomer gevallen regering had voor de invoering daarvan een rode cirkel om 2030 gezet. Hoewel het kabinet er dan hoe dan ook niet meer zou zitten, werd alles in werking gesteld om met 2030 als doel te onderzoeken hoe rekeningrijden eruit zou moeten zien. Nu wordt 2030 hoe dan ook niet gehaald, want het onderwerp is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

Dat houdt in dat het demissionaire kabinet niet meer verder mag werken aan rekeningrijden. Alles wat tot nu toe is gedaan, wordt voorlopig in de ijskast gezet. Van Rij (Financiën) vindt het jammer dat het zover is gekomen. Volgens hem loopt het nu al een jaar vertraging op en dat kan natuurlijk nog meer worden. Van Rij volgens ANP: "Stel dat er een kabinet komt ongeveer half 2024. Je hebt anderhalf jaar de tijd nodig voor het wetgevingsproces en dan vijf jaar nodig voor de invoering. Dus ja, dan wordt het op zijn vroegst 1 januari 2031."

Een volgend kabinet kan besluiten om rekeningrijden nog verder op de lange baan te schuiven of het zelfs geheel links laten liggen. Rutte IV heeft er echter wel voor gezorgd dat er wat tegenover staat, waardoor het schrappen van de plannen niet zomaar gaat. Rekeningrijden hoort namelijk bij plannen die kabinet Rutte IV in Brussel heeft ingediend om aanspraak te maken op miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Als die plannen veranderen, loopt Nederland mogelijk geld mis.