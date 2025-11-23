'Moet ik koelvloeistof van mijn Hyundai Ioniq 5 bij 60.000 km vervangen, ik laad nooit snel?'
Kan het later?
Diagnose:
Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.
Het onderhoud van elektrische auto's is iets waarover al langere tijd vragen bestaan. Zo kregen we van AutoWeek-lezer Gerrit de Weerd de vraag over het laten vervangen van de koelvloeistof van zijn Hyundai Ioniq 5 uit 2021. Dat moet volgens voorschriften bij 60.000 kilometer maar, merkt De Weerd op: "ik sta bijna nooit aan de snellader met de Ioniq 5, is het dan wel nodig? " Die vraag hebben we voor onze vraag & antwoordrubriek voorgelegd aan de specialist Hybride en EV van Innovam, Johan Nijen Twilhaar.
Isolatiefouten kunnen tot foutmeldingen leiden
Johan Nijen Twilhaar: “Het gaat hier om laaggeleidende koelvloeistof die door diverse hoogspanningscomponenten stroomt om deze te koelen. Laaggeleidende koelvloeistof verliest zijn werking door elektrolytische werking tussen diverse materialen waarmee het in aanraking komt. Hierdoor kan de koelvloeistof na verloop van tijd meer geleiden, waardoor mogelijk isolatiefouten kunnen optreden en foutmeldingen worden gegenereerd. Om dit te voorkomen, schrijft de fabrikant het vervangen van de koelvloeistof voor bij 60.000 kilometer. Als u vervanging uitstelt, kunt u dus (dashboard)meldingen krijgen die duiden op isolatiefouten. Het al dan niet snelladen heeft hier geen invloed op.”
