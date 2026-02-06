Jaguar Land Rover staat aan de vooravond van een hele reeks loeibelangrijke introducties. Behalve de langverwachte elektrische topmodellen van Jaguar en Range Rover kunnen we nog dit jaar ook een elektrische Velar verwachten.

De elektrische versie van de ‘full-size’ Range Rover hangt al in de lucht sinds de huidige generatie van dat model in 2021 werd gelanceerd. De afgenomen vraag naar dure EV’s leverde een hoop uitstel op, maar in 2026 moet deze ongetwijfeld loodzware SUV toch echt gaan verschijnen. Ook het eerste nieuwe model van Jaguar, dat op dit moment zelfs helemaal geen auto’s meer aflevert, verschijnt deze zomer. Die auto krijgt een laag silhouet en een enorme bak vermogen, dus dat is echt iets om naar uit te kijken.

Naast de twee grootste, duurste nieuwkomers komen er ook nieuwe EV’s op het EMA-platform aan. Dat zijn wat kleinere en minder prijzige modellen. Volgens Automotive News en JLR’s financiële baas Richard Molyneux wordt ook de eerste auto op dat platform nog dit jaar onthuld. Deze auto wordt volgens Molyneux uniek in de line-up van Range Rover. Op basis van wat we er al van gezien hebben, kunnen we daar gerust in meegaan. De auto in kwestie is namelijk de elektrische opvolger van de Range Rover Velar en krijgt een ongebruikelijk langgerekte en vooral lage koets voor een Land- of Range Rover. Wie dat maar niets vindt, kan zich verheugen op een elektrische Defender op hetzelfde platform.

Daarbij is het belangrijk om even in herinnering te roepen dat JLR de labels Range Rover, Defender en Discovery nu als merken ziet. Al deze ‘merken’ hebben aan het einde van dit decennium minimaal één EV in huis, maar het gros van de introducties lijkt echt zeer binnenkort plaats te gaan vinden.

Dan is er ook nog Freelander. Dat wordt ook een merk van JLR en zal prijstechnisch helemaal onderaan de ladder staan. Freelander komt tot stand in samenwerking met het Chinese Chery, maar moet zijn plug-in hybride-SUV’s wereldwijd gaan verkopen.