Modeljaarupdate voor Mercedes-Benz G-klasse

Het enige motorische nieuws dat betrekking heeft op de G-klasse van het nieuwe modeljaar betreft de komst van de 400d naar markten waar die dieselversie voorheen nog niet leverbaar was. In Nederland kenden we die 330 pk en 700 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn al sinds medio vorig jaar, dus wat dat betreft kun je het motorische nieuws aan je voorbij laten gaan.

Nieuw is echter de komst van een nieuwe Desert-rijmodus die via de Dynamic Select-keuzeknop is te kiezen. Deze vooral voor zanderig terrein bedoelde stand zorgt er onder meer voor dat de automaat later opschakelt. De Desert-modus heeft ook invloed op de wijze waarop het ESP-systeem zich gedraagt.

Ander nieuws heeft betrekking op de uitrusting van de G-klasse. Zo is het Parking Package - waarin onder meer een achteruitrijcamera zit - voortaan standaard. Het Nightpakket is voortaan ook los van het AMG Line- en RVS-exterieurpakket te bestellen. Het Nightpakket omvat onder meer donkere verlichting rondom, stootlijsten met zwarte accenten, speciaal AMG-lichtmetaal, donkergetinte ruiten en in het zwart uitgevoerde zaken als grille en zijspiegelkappen. Vanaf nu is elke G-klasse standaard uitgerust met de Widescreen-cockpit, voorheen was dit een optie. Ook is de 'randloze' binnenspiegel vanaf nu standaard. De catalogus van G Manufaktur, waarin speciale kleuren en andere exclusieve opties zijn verwerkt, wordt uitgebreid met drie nieuwe lakkleuren.