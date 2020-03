Modeljaarupdate voor Honda Odyssey

Honda voert een modeljaarupdate door op de Odyssey, een MPV die in Europa niet leverbaar is, maar die in de Verenigde Staten en Canada wél een bekende naam is.

Begin 2017 stelde Honda de huidige vijfde generatie van de Odyssey aan de wereld voor (foto 3 en 4), een MPV waarvan de allereerste generatie tussen 1994 en 1998 in Nederland als Shuttle werd verkocht (foto 5 en 6). Na de eerste generatie splitste de Odyssey zich op in een lijn voor de thuismarkt en één voor de Noord-Amerikaanse markt. Het is die laatste die nu op optisch vlak is vernieuwd.

De optische wijzigingen die Honda op de Odyssey heeft doorgevoerd, zijn niet zeer ingrijpend te noemen. De MPV krijgt nieuwe led-koplampen en een grill waar de grote stukken chroom uit zijn verwijderd en die slechts een brede chroomstrip aan de bovenkant heeft. Honda past de omlijstingen van de mistlampen aan en Honda spreekt van de toepassing van glanzend zwart materiaal onder de achterruit, maar laat hier nog geen beeldmateriaal van zien.

Andere aanpassingen hebben te maken met de uitrusting. Zo is Honda's pakket met veiligheidssystemen, Honda Sensing, voortaan standaard aanwezig. Het pakket is uitgebreid met voetgangersdetectie. In het interieur past Honda andere bedieningselementen toe voor de klimaatregeling en de zittingen op de tweede zitrij zou vanaf heden eenvoudiger in te klappen of te verwijderen zien. Aan de aandrijflijn wordt niet gerommeld. Ook nu ligt er een 285 pk sterke 3.5 V6 in de neus die is gekoppeld aan een tientrapsautomaat.