Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mobiliteitsbranche: Plannen Prinsjesdag schieten tekort

Dat kan beter, aldus RAI Vereniging

8
Snelweg (ANP)

De prinsjesdagplannen zijn ontoereikend op mobiliteitsgebied, stelt RAI Vereniging in reactie op de miljoenennota. Zo wordt er onvoldoende geïnvesteerd ten behoeve van duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. "De tijd om duidelijke keuzes te maken is aangebroken", zegt voorzitter Frits van Bruggen.

Het gebrek aan investeringen is volgens RAI Vereniging risicovol, omdat een goede mobiliteit ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en bedrijven kunnen groeien. "Goede mobiliteit is een randvoorwaarde voor een welvarend en economisch succesvol land, maar geen vanzelfsprekendheid", stelt Van Bruggen.

RAI Vereniging roept een nieuw kabinet onder andere op om werk te maken van een "robuust, eerlijk en voorspelbaar stelsel" voor autobelastingen. Dat brengt volgens de brancheorganisatie voorspelbaarheid met zich mee, wat "essentieel is voor verduurzaming, betaalbare mobiliteit en stabiele overheidsinkomsten".

8 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
autoweek classics

Je auto uit 1987 wordt mogelijk toch niet belastingvrij

Nieuws
dubbeltest Tesla Model Y vs XPeng G6

Wegenbelasting voor elektrische auto's stijgt minder hard

Nieuws
Renault 4 E-Tech Electric

Renault 4 E-Tech Electric Van is slimme compacte elektrische bestelauto

Nieuws
Tanken in de VS (ANP)

Ook in 2026 korting op accijns benzine en diesel

Seat Exeo

Seat Exeo ST Sport 2.0 TSI – 2010 – 305.356 km - Klokje rond

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.