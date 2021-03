Mobiliteitsalliantie zet in op kilometerheffing

Het aantal inwoners in Nederland groeit tot 2040 met ruim 1,5 miljoen en er moeten op korte termijn een miljoen woningen bij komen. In het landsbelang hebben de belangrijkste mobiliteitsspelers daarom de handen in één geslagen. "Hoe woont, werkt, socialiseert en recreëert Nederland in 2040?”, zegt Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging tegenover het AD. "Die vraag hebben we ons gesteld. We redeneren vervolgens terug. Wat is er nu nodig, welke vervoersstromen brengt dat op gang?” Het leidt tot een uitgebreid wensenpakket (zie lijst onderaan dit artikel) om sneller, schoner en veiliger van A naar B te komen. De kosten bedragen minimaal € 3 miljard per jaar extra, becijfert de Mobiliteitsalliantie. Het is allemaal uitgewerkt in een concept dat de volgende regering mee kan nemen in het regeerakkoord.

Uiteraard zijn er wensen voor meer rijstroken of extra spoor, zoals eindelijk een hogesnelheidslijn met Duitsland. Opvallend is echter dat de Mobiliteitsalliantie met name kijkt hoe dingen slimmer kunnen. Denk aan afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen over flexibelere werk- en collegetijden. Dat moet files en overvolle treinen zoveel mogelijk tegengaan. Een belangrijke verandering waarvoor gepleit wordt, is het meer combineren van vervoersvormen. Hierin kunnen zogenoemde 'verkeershubs' een rol spelen, in en buiten steden, waar reizigers van vervoersmiddel kunnen switchen. "Je gaat per fiets, bus, tram of metro naar zo’n hub en stapt over in een deelauto of de trein”, aldus Marjan Rintel, president-directeur van de NS. Voorwaarde is de komst van apps waarmee reizigers hun reis van begin tot eind kunnen koppelen.

Wie gebruik wil maken van een auto, moet in de toekomst volgens de Mobiliteitsalliantie 'betalen naar gebruik'. In de volksmond ook wel bekend als kilometerheffing. "Ons systeem met bijtelling, motorrijtuigen- en andere belastingen is failliet”, stelt Van Eijck. "We moeten naar betalen voor gebruik, in het ov is dat volstrekt normaal. Zo kun je de kosten veel eerlijker vergelijken.” ANWB, NS en RAI pleiten daarnaast voor het aanpakken van achterstallig onderhoud aan de talloze bruggen, zoals eerder de Merwedebrug. Verkeersveiligheid vraagt ook blijvende aandacht, want, zo stelt men: "Het aantal verkeersdoden blijft onverminderd hoog en het aantal zwaargewonden (21.400 in 2019, red.) neemt steeds dramatischere vormen aan.”

Nu is het aan het volgende kabinet om het Mobiliteitsplan - of delen daarvan - mee te nemen in het regeerakkoord. Van Eijck: "Nederland is nu een aantrekkelijk land om te wonen en om je als bedrijf te vestigen. Alles is prima bereisbaar. Als we echter niets doen is dat over tien tot twintig jaar anders. Neem onze uitgestoken hand dus aan, zeggen we tegen het volgende kabinet!”

De zeven hoofdpunten

1. Een minder drukke spits door flexibelere werk- en schooltijden

Als universiteiten en hogescholen hun onderwijs beter spreiden en werknemers later naar hun werk mogen, wordt de spits rustiger. Het aantal files daalt, terwijl vervoerders minder (lange) treinen en bussen hoeven in te zetten.

2. Meer ov en een betere fietsinfrastructuur

Zo kunnen binnensteden autoluwer worden en wordt de luchtkwaliteit beter. Mensen kunnen daarnaast door goede ov-verbindingen meer in de regio gaan wonen.

3. Investeer in het wegennet

Knelpunten moeten worden aangepakt: er moet een verbinding tussen de A8 en A9 in Noord-Holland komen, meer capaciteit voor de A58 tussen Breda en Tilburg en in Amsterdam een betere stedelijke aansluiting van de A10 Noord.

4. Hubs voor personen en goederenvervoer

Met knooppunten in stadscentra of daarbuiten kunnen reizigers eenvoudig switchen van vervoersmiddel en comfortabeler reizen.

5. Meer geld en aandacht voor verkeersveiligheid

Zonder extra investeringen en maatregelen is het doel van nul verkeersdoden in 2050 bij voorbaat onhaalbaar.

6. Kilometerheffing

Autokosten moeten eerlijker worden verdeeld door te betalen per gereden kilometer. Dat biedt reizigers meer keuzevrijheid om het beste vervoermiddel te kiezen.

7. Slimme vervoersapps

In de toekomst moet iedereen via een app een reis met meerdere vervoersmiddelen (ov, deelauto, fiets) kunnen plannen.