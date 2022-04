Niet langer bezuinigen op het noodzakelijke beheer en onderhoud van lokale wegen, werk maken van een laadinfrastructuur voor EV's en het spreiden van mobiliteit in de spits. Dat zijn enkele ideeën die de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, in een negenpuntenplan aan de veertig grootste gemeenten van Nederland presenteert. Het doel? 'Bereikbare, veilige en leefbare gemeenten voor iedereen'.

De alliantie, waarin onder meer de ANWB, Bovag, KNAC en NS zitten, wil met deze negen punten lokale partijen handvatten bieden voor een 'slimme aanpak' op het gebied van mobiliteit. De timing is niet geheel toevallig: na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de gemeenten bezig met de collegevorming, waarin deze punten eventueel meegenomen kunnen worden. Volgens de alliantie is het cruciaal om in mobiliteit te blijven investeren, omdat door de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden de doorstroming en verkeersveiligheid onder druk komen te staan.

In het plan pleit de alliantie onder meer voor het zoveel mogelijk spreiden van mobiliteit tijdens de spits, door flexibele werk- en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen te gaan hanteren. Ook moet het makkelijker worden om vervoermiddelen te combineren, bijvoorbeeld door het bouwen van extra P+R-plaatsen met OV-mogelijkheden rondom grote steden. Daarnaast moeten gemeenten volgens de alliantie beter nadenken over de infrastructuur bij de bouw van nieuwe woningen, waarbij het op plekken die niet goed bereikbaar zijn met het OV logisch is om automobiliteit meer ruimte te geven.

Het achterstallig onderhoud van infrastructuur is ook een aandachtspunt van de mobiliteitsalliantie. De betrokken organisaties wijzen op opgelopen achterstanden bij het beheer en onderhoud van lokale wegen, fietspaden en bruggen. Daarom willen de partijen dat gemeenten hier fors in gaan investeren en daarbij meteen werk maken van de verkeersveiligheid. Ook moeten gemeenten in de visie van de Mobiliteitsalliantie meer aandacht gaan besteden aan het realiseren van een laad- en tankinfrastructuur voor het toekomstige personen- en goederenvervoer op elektriciteit en waterstof.

Eerder riep de Mobiliteitsalliantie de landelijke overheid ook al op om structureel te investeren in mobiliteit. Het Rijk heeft in ieder geval al €1,25 miljard per jaar gereserveerd voor het achterstallige onderhoud van de lokale infrastructuur.