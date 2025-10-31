Mitsubishi Delica Mini: het allerruigste stadsautootje

De Japan Mobility Show is tot de nok van het dak gevuld met groot autonieuws. Maar er is ook klein nieuws. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dit is de nieuwe Mitsubishi Delica Mini en die doet zijn naam eer aan.

Het nieuws van onder meer Toyota, Lexus, Honda, Subaru en Mazda vloog je de afgelopen dagen om de oren. Stuk voor stuk brachten ze flink veel autonieuws mee naar de beursvloer van de Japan Mobility Show. Ook Mitsubishi had er wat te melden. Het liet er een interessante conceptuele grote plug-in hybride SUV zien. Ook aan de andere kant van het SUV-spectrum heeft Mitsubishi nieuws. Dat is aanzienlijker kleiner van aard en dat staat dan ook in de modelnaam van de nieuwkomer. Dit is de Mitsubishi Delica Mini.

Mitsubishi gebruikt de aanduiding Delica in 1968 voor het eerst. Niet op een SUV-achtige, maar op een bedrijfswagen waarvan nakomelingen als de L300 en later de L400/Space Gear naar Nederland kwamen. Die modellen zijn al jaren niet meer leverbaar, maar in Japan is de Delica-lijn nooit gestopt. In 2006 kwam de Delica D:5, een inmiddels oude SUV-achtige MPV die nog altijd leverbaar is. In de vorm van de Delica D:3 verkocht Mitsubishi een eigen versie van de Nissan Evalia/NV300 en er is zelfs een Delica D:2 geheten derivaat van een compacte Suzuki. In 2022 vertaalde Mitsubishi het Delica-recept naar het kei-car segment door de Delica Mini te introduceren. Dat brengt ons eindelijk bij waar het in dit artikel om gaat: de opvolger daarvan.

De nieuwe Mitsubishi Delica Mini is 3,4 meter kort en heeft net als zijn voorganger weer een eK Space geheten alter-ego. Ook die is hoekig, maar oogt bij lange na niet zo ruig als de Delica Mini. De hoge kei-car heeft schuifdeuren waarvan de rails slim zijn verstopt. Ze vormen een grens tussen de hoekige zwarte aankleding rond de achterste wielkasten. Mitsubishi deelt een afbeelding waarop de Delica Mini naast een knuffel (?) staat die vrijwel dezelfde gezichtsuitdrukking heeft. Er zijn voor- en vierwielaangedreven versies. Ongeacht de gekozen variant zijn ze maximaal 64 pk sterk en voorzien van een cvt.

Naar Nederland komt ook dit ruige zandhaasje niet. Is dat jammer?