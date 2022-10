Mitsubishi XFC Concept: waardige ASX-opvolger?

Morgen is het precies een maand geleden dat Mitsubishi de nieuwe ASX presenteerde. Dat zorgde ongetwijfeld hier en daar voor wat verbazing; de nieuwe ASX is immers niet veel meer dan een Renault Captur met andere logo's. Mitsubishi zelf is zich er ook van bewust dat het wellicht niet helemaal een topaanpak is en noemt de nieuwe ASX zelfs een 'tussenoplossing'. Ondertussen laat Mitsubishi in Azië zien dat het echt nog niet zijn eigen kijk op een compacte SUV kwijt is. In Vietnam trekt het merk namelijk het doek van de XFC Concept, die meteen de vraag oproept: zou een nieuwe ASX er niet ongeveer zo uit moeten komen zien?

Laten we wel direct eventuele hoop op een Europese variant van de XFC uit de wereld helpen: de XFC Concept is vooralsnog enkel een vooruitblik op een nieuwe hoogpotige voor de Aziatische markt. Vandaar ook de onthulling in Vietnam. Dat neemt niet weg dat het interessant is om te kijken wat de Japanners ervan gemaakt hebben. De Mitsubishi XFC Concept is vrij ongebruikelijk gelijnd voor een hedendaagse Mitsubishi; met zijn haast wat Polestar-achtige koplampen en opvallend gevormde achterlichtunits slaat Mitsubishi er duidelijk een wat andere weg mee in dan met andere hedendaagse modellen. De vorm van de grille doet wel sterk denken aan tal van Mitsubishi's van weleer en zorgt voor een belangrijk herkenningspunt.

Het interieur van de Mitsubishi XFC Concept is heel eigentijds, met twee in één unit samengesmolten digitale schermen voor je neus, aanraakgevoelige 'knoppen' op het stuur en in de middenconsole en schermpjes waarop het beeld van de digitale zijspiegels wordt weergegeven. Het is natuurlijk nog een studiemodel, maar het oogt modern en strak. Qua materiaalgebruik is het wellicht niet helemaal op Europese standaarden, al is dat op afstand lastig te zeggen, maar met het ontwerp ervan zit het wel goed.

Zoals gezegd komt de productieversie van de Mitsubishi XFC Concept in Azië op de markt en dat gebeurt komend jaar al. Over aandrijflijnen zwijgt Mitsubishi nog in alle talen, maar reken maar dat de XFC gewoon brandstofmotoren aan boord heeft. Er zitten ook al uitlaatuitsparingen op het studiemodel. Hoewel we de auto hier niet hoeven te verwachten, zou het ons niet verbazen als we in de toekomst toch designelementen ervan terugzien op eventuele nieuwe Europese Mitsubishi's. Misschien op de volgende ASX?