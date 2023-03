Mitsubishi Outlander PHEV in 2024 naar Nederland

In 2021 presenteerde Mitsubishi een geheel nieuwe Outlander, maar in Europa hebben we die auto vooralsnog niet gezien. Daar komt verandering in: in 2024 komt de SUV onze kant op.

Hoeveel Outlander-rijders van ‘bijtellingsjaren’ 2013, 2014 en 2015 zouden er nog altijd in hun (veelal) plug-in hybride SUV rondrijden? De Outlander was in die jaren niet aan te slepen in ons land, maar Mitsubishi heeft al die klanten sindsdien vaardig in de open armen van de concurrentie gejaagd. Vervanging was er immers gewoon niet, tenzij je de kleinere en inmiddels ook als plug-in hybride leverbare Eclipse Cross als zodanig wilt zien.

Toch is er wel degelijk een nieuwe Mitsubishi Outlander, die in onder meer Amerika en het Midden-Oosten vanaf begin 2022 rondrijdt. In 2024 komt die auto, die al in 2021 werd gepresenteerd en tegen die tijd dus al drie jaar oud is, alsnog naar Europa. Daarmee krijgen we er in theorie een interessante nieuwkomer bij. Met een elektrisch bereik van – in theorie – zo’n negentig kilometer presteert deze plug-in hybride Outlander op dat gebied namelijk uitstekend, terwijl lang niet elke concurrent met vierwielaandrijving en een derde zitrij kan schermen.

Prijzen en uitvoeringen zijn er nog niet, maar die worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie ongetwijfeld bekend gemaakt. Eerder vandaag werd bekend dat er veel meer nieuws in het vat zit bij Mitsubishi: het merk wil in de komende jaren maar liefst zestien nieuwe modellen introduceren. Die komen niet allemaal naar Europa, maar ons werelddeel wordt niet (meer) vergeten.