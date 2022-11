Mitsubishi Lancer (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie Mitsubishi Lancer zegt, zegt ook als snel 'Evo'. De sportieve rallyhomologatieversies (mooi woord voor galgje) van de Lancer genieten immers de grootste bekendheid. Er was geen Evolution-versie van de Lancer die je nu op je scherm hebt staan en mogelijk is hij daarom ook wat meer in de vergetelheid geraakt. Toch was ook deze Lancer indrukwekkend, alleen daarvoor moeten we even naar zijn eigenwijze snuit kijken. Als je bedenkt dat deze Lancer in 1987 op de internationale markt kwam, kun je je vast voorstellen dat het destijds best een bijzonder gezicht geweest moet zijn. De Colt van die tijd kreeg een vergelijkbare neus en was daarmee in combinatie met zijn vlottere kontje echt een moderne verschijning.

Anno 2022 staat hier vooral een behoorlijk verouderde middenklasser waarop de gemiddelde sterveling amper nog acht zal slaan. Mogelijk is dat de reden dat de Lancer alweer ruim een jaar bij een autobedrijf bivakkeert. Want zeg nou eerlijk, je moet wel een speciaal plekje in je hart hebben voor deze Lancer of voor oudere Mitsubishi's in het algemeen om hiernaar met interesse te kijken. Dan luidt de vraag: waar zijn die liefhebbers? Misschien wel hier op AutoWeek.nl, daarom schuiven we hem even naar voren.

Dat verdient de Lancer absoluut, want het lijkt te gaan om een goudeerlijke Lancer die met liefde omgeven is in zijn 31-jarige bestaan. De kentekengegevens vertellen een vertrouwenwekkend verhaal: hij is vanaf nieuw tot vorig jaar (toen hij naar het autobedrijf ging dat hem nu aanbiedt) van één eigenaar geweest. Collega Lars Krijgsman zegt zich nog te herinneren dat mogelijk deze Lancer vorig jaar nog even particulier werd aangeboden, met de mededeling dat hij van een oude heer was die helaas was overleden. Dat zou niet verbazingwekkend zijn gezien de uiterlijke staat en de voor zijn leeftijd lage kilometerstand van 157.000 km. Het is in elk geval een auto die met een strak budget is gekocht, want het gaat om een 1.3 GL. Dat was nét niet het basismodel. Je hoeft, ook voor zijn tijd, niet veel luxe te verwachten. Gewoon een keurige en betrouwbare Lancer zoals je hem eigenlijk vrijwel nooit meer ziet. Ook leuk, toch?