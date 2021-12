Wie in de wintermaanden klassiekers wil zien, kan het geluk maar beter in parkeergarages beproeven. Forumgebruiker Elco trof op zo’n plek een Japans tweetal aan dat ondanks de overeenkomsten – blauw, jaren 70 – toch heel verschillend is.

Elco gaat goed van start in het beroemde Wat-zag-jij-voor-bijzonders-vandaag-topic op het AutoWeek Forum. In zijn post laat hij doorschemeren dat hier om de eerste bijdrage aan dit topic gaat, maar die eindigt meteen op de homepage van AutoWeek.nl. Meer dan graag gedaan, Elco, want deze dubbelspot mag er zijn. De Honda Civic stamt uit 1977 en is zonder meer charmant, maar een Civic van de eerste generatie kwam hier al vaker voorbij. Het is een vrij laat exemplaar, maar als pre-1978'er heeft hij toch nog de losse richtingaanwijzers die op in plaats van ín de voorbumper zijn aangebracht.

De Japanner die ernaast staat, is echter ontegenzeggelijk zeldzamer. De Mitsubishi Lancer is niet bepaald de meest gekoesterde klassieker ter wereld, en dit is een exemplaar van de allereerste generatie. Hoewel de auto sindsdien al heel wat keren van eigenwaar wisselde, was hij van geboortejaar 1979 tot 1998 bij zijn eerste Nederlandse eigenaar. Dat is een goede start en heeft wellicht bijgedragen aan het lange leven van deze auto.

Rechthoekige achterlichten

Als 79-er is dit trouwens wel één van de allerlaatste Lancers van deze generatie. Het betreft dus ook een exemplaar van na de facelift, herkenbaar aan de grote, rechthoekige achterlichten. Lancers van voor 1976 hadden L-vormige achterlichten, zoals die ook te zien zijn op de Celeste die eerder in deze rubriek voorbijkwam.

De Lancer oogt nog helemaal origineel en ook best netjes, met bonuspunten voor de spatlappen. Wel is hij vies. Dat is geen ramp, maar we hopen wel voor de eigenaren van deze Japanners (en de Volvo’s op de achtergrond) dat de garage in kwestie niet altijd zó vochtig is. Al die nattigheid is immers goed nieuws voor de enige serieuze vijand van oude Japanners: roest.