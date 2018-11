Mitsubishi L200 onder het mes

Mitsubishi heeft in het centrum van Bangkok de vernieuwde L200 voorgesteld. Hoewel de auto in Nederland niet enorme relevantie is, is het voor Mitsubishi een uitermate belangrijk model.

De huidige L200, generatie vijf, werd in 2015 aan de wereld voorgesteld en is een naar Noord-Amerikaanse begrippen compacte pick-up, een exemplaar dat in de '1 ton'-categorie valt. Het werkpaard maakt uiteraard gebruik van een ladderchassis en is in Nederland beschikbaar als Club Cab én als Crew Cab, al is alleen van die eerste als reguliere grijskentekenversie beschikbaar, iets dat natuurlijk te maken heeft met de Nederlandse wetgeving op dat gebied. Terug naar de auto zelf. De voor- én achterzijde van Mitsubishi's werkpaard gaan vrij heftig onder het mes.

De L200 krijgt een nieuwe snoet aangemeten, een front dat Mitsubishi's 'Dynamic Shield'-ontwerp draagt dat we kennen van auto's als de Outlander en de Eclipse Cross en dat minder uitgesproken tot uiting komt op de ASX. In feite is het geen verrassing dat ook de L200 deze voorzijde krijgt. In diverse markten verkoopt Mitsubishi de Pajero Sport/Challenger, in feite de SUV-versie van de L200, een auto die in 2016 in een volledig nieuwe vorm werd gepresenteerd en die ook dit nieuwe front draagt. Aan de achterzijde van de L200 vinden we lichtunits die vierkanter zijn én een voor de L200 nieuwe indeling hebben. Van boven naar beneden loopt een ledstreepje dat wat vorm betreft lijkt op het achterlicht van de al genoemde Pajero Sport.

Hoewel auto's als de L200 in Nederland niet bepaald in grote aantallen over de toonbank vliegen, is de auto voor Mitsubishi van een ontzettend groot belang. In Thailand, waar de auto wordt gebouwd en als Triton wordt verkocht, is iets minder dan de helft van de bijna 900.000 auto's die er jaarlijks worden verkocht, een pick-up van deze categorie. De Isuzu D-Max, Ford Ranger en Toyota Hilux vinden gretiger aftrek, maar de L200 is met dik 40.000 verkochte exemplaren een uitermate belangrijke auto.

Mitsubishi heeft de vierwielaandrijving herzien en belooft betere offroad-capaciteiten. De auto maakt kennis met nieuwe veiligheidssystemen. De 4WD-versies zijn voortaan in diverse rijmodi te zetten, denk aan Gravel, Snow, Zand en Rock. Mitsubishi levert de huidige L200 met een 154 of 181 pk sterke 2.4 dieselmotor en dat lijkt zo te blijven. Wel wisselt het merk de vijftrapsautomaat om voor een exemplaar met zes verzetten. Een handgeschakelde transmissie blijft leverbaar. Mitsubishi zegt verder het remsysteem te hebben verbeterd. Zo heeft de auto grotere remschijven en aangepaste zuigers in de remklauwen. De fabrikant legt uit extra aandacht te hebben besteed aan comfort, met name de demping op de achteras is aangepakt.

Vanbinnen zijn de materialen verbeterd en Mitsubishi past nieuwe accenten toe, onder andere rond de ventilatieroosters.

Vooralsnog is alleen de internationale informatie van de L200/Triton vrijgegeven. Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium. Verwacht hem pas omstreeks de zomer van 2019 op de markt. De auto wordt gebouwd in de Laem Chabang-fabriek in Thailand. Mitsubishi bouwt al veertig jaar pick-ups en heeft in totaal 4,7 miljoen exemplaren gebouwd. Na de Outlander (Sport) is het voor Mitsubishi de meest verkochte auto. 15 procent van de verkochte Mitsubishis wereldwijd is een L200. De pick-up is in zo'n 150 landen te koop. Jaarlijks wil Mitsubishi zo'n 180.000 exemplaren verkopen.