Mitsubishi Galant GTI (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de rubriek 'Liefhebber Gezocht' komen doorgaans twee verschillende soorten auto's voorbij: exemplaren die in perfecte staat zijn, of die juist wat liefde nodig hebben. Deze Mitsubishi Galant GTI valt in de laatste categorie, al oogt de basis zeker niet slecht voor dit voormalige topmodel uit het Galant-aanbod van die tijd.

De naam Galant ging bij Mitsubishi al mee vanaf de late jaren '60. In 2012 viel na negen generaties het doek voor de modelnaam, de Galant Fortis - zo heette de negende generatie van de Mitsubishi Lancer in Japan - hield het nog vol tot 2017. De Galant begon als een relatief compact model, maar groeide uiteindelijk uit tot een middenklasser die moest concurreren met auto's als de Mazda 626, Toyota Camry en Volkswagen Passat. Vanaf de jaren '80 was de Galant verkrijgbaar in Nederland, toen was het model al aanbeland bij de vierde generatie. De stamboom breidde zich vrij snel uit. De Galant in kwestie, met bouwjaar 1989, is er namelijk eentje van de zesde generatie.

Nieuw voor de modelreeks was de introductie van een liftback. Het voornaamste onderscheid met de sedan is de vlak liggende achterruit die open kan scharnieren voor een ruime toegang tot de laadruimte. Ook de achterlichten verschillen iets. De lichtunits zijn optisch met elkaar verbonden door een oranje boog boven de uitsparing van de kentekenplaat met daarop het opschrift 'Galant'. De liftback had daarmee een wat sportievere uitstraling dan de sedan.

Uitgesproken sportief werd het onder de kap van de Galant echter niet. Het model is voorwielaangedreven en de meeste motoren zitten qua vermogen rond de 100 pk. Een positieve uitzondering op die regel vormt deze GTI, die dankzij zijn viercilinder 146 pk op de voorwielen loslaat. De sedan kon je ook krijgen met vierwielaandrijving. Deze generatie Galant had nog geen V6, die kwam pas bij zijn opvolger onder de kap. Ook als GTI is de Galant geen strepentrekker, maar met een sprinttijd naar de 100 km/h in 9,1 seconden is hij vlot zat om goed mee te kunnen komen met het verkeer.

Zaken die je bij een GTI in het interieur zou verwachten, zoals sportstoelen of extra logo's, blijven ook uit. De Galant ziet er vanbinnen doodnormaal uit. Het interieur is met zijn hoekige vormgeving typisch jaren '80. Om dat gevoel te versterken kun je nog een cassettebandje in de cassettespeler duwen. Naar airco kun je tevergeefs zoeken, maar de zijruiten zijn rondom elektrisch bedienbaar en ook de spiegels kun je elektrisch verstellen. Voor wat extra frisse lucht kun je altijd nog het glazen schuifdak open zetten.

Met 288.761 kilometer op de klok is deze Galant niet bepaald nieuw meer. Voor zover bekend heeft de Galant slechts drie particuliere eigenaren gehad, waarvan de tweede hem van 1995 tot 2019 in zijn bezit had. De auto lijkt optisch over het algemeen in een goede staat te verkeren. Op de lak zitten een paar plekjes en in de wang van de bestuurdersstoel zit een scheurtje, maar dan heb je de grote punten van aanpak op het oog wel gehad. Voor €2.495 is hij ook niet al te duur, zeker niet voor een auto die inmiddels behoorlijk zeldzaam en uniek is geworden. Ben jij de liefhebber die deze Mitsubishi nodig heeft?