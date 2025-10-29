Is één elektromotor voor een plug-in hybride niet genoeg? Niet als je het Mitsubishi vraagt. Dit is de Mitsubishi Elevance: een plug-in hybride SUV met maar liefst vier elektromotoren. Is dit de toekomst van de Outlander?

De Mitsubishi Elevance Concept ziet er futuristisch uit, maar is dat wellicht niet. Denk er maar eens conventionele portieren, normale zijspiegels en een setje kleinere wielen bij. Misschien kijk je dan wel naar de volgende generatie Mitsubishi Outlander. Het huidige model draait internationaal immers al bijna vijf jaar mee. De SUV heeft een herkenbaar Mitsubishi-front en uitbundige achterlichten die diep de flanken in duiken. Daar blijft bij een eventuele productieversie natuurlijk niet veel van over. Hetzelfde geldt voor het interieur. Dat is minimaal van opzet en lijkt daarmee helemaal actueel, maar volledig draaibare voorstoelen en de kolossale displays vindt Mitsubishi voor een productieauto vast te complex.

Ook interessant is de aandrijflijn van deze showauto. Het is een plug-in hybride met de volgende stap van wat Nissan zijn Super-All Wheel Control-technologie noemt. Ditmaal geen ingewikkelde differentiëlen, maar vier elektromotoren die zich elk bezighouden met de aandrijving van een wiel. Daar komt dus ook een verbrandingsmotor bij kijken en die lijkt ook in staat om de wielen aan te drijven. Verder spreekt Mitsubishi van een grote batterij, maar laat in het midden hoe groot die exact is. De Elevance Concept heeft drie zitrijen en biedt plaats aan in totaal zes personen. Inclusief bagage, zo claimen de Japanners.

Over de komst van een productieversie zegt Mitsubishi nog niets. Wij gokken er op dat we hier een glimp zien van de volgende generatie Outlander of Pajero.