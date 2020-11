Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid voor Europa

Het nieuws rond de vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross sijpelt binnen. Vandaag hebben we de eerste foto's van de voor Europa bestemde Eclipse Cross Plug-in Hybrid voor je in de aanbieding. Begin volgend jaar moet hij in Nederland te vinden zijn.

Highlights

Vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid in Europese trim

Eerste kwartaal volgend jaar in Nederland

Met techniek van Outlander PHEV

Eerder dit jaar onderwierp Mitsubishi de Eclipse Cross aan een grondige facelift. De in 2017 gepresenteerde SUV kreeg een volledig nieuwe voorkant én een aangescherpt achterste aangemeten. Groter nieuws vinden we onder de kap. Hoewel de Eclipse Cross er gewoon weer komt met een geblazen 1.5 benzinemotor, zet Mitsubishi voor het eerst in de Eclipse Cross-geschiedenis een plug-in hybride aandrijflijn op de menukaart. AutoWeek kon eerder exclusief melden dat zowel de conventionele benzineversie als de splinternieuwe Eclipse Cross Plug-in Hybrid ook naar Nederland komt. De verwachting is dat de eerst exemplaren eind maart worden geleverd. Nu hebben we voor het eerst ook foto's van de voor Europa bestemde versie van de Eclipse Cross Plug-in Hybrid.

Helaas heeft Mitsubishi nog altijd geen technische specificaties van de Eclipse Cross Plug-in Hybrid (PHEV) vrijgegeven. Wel weten we dat de aandrijflijn is opgebouwd uit dezelfde hardware als die van de Outlander Plug-in Hybrid. Dat betekent dat ook de Eclipse Cross PHEV een 2.4 liter MIVEC-viercilinder benzinemotor én twee elektromotoren krijgt. Zowel voor als achter krijgt een elektromotor een plek. Als de specificaties identiek zijn aan die van de Outlander PHEV, dan moet je rekenen op een 135 pk en 211 Nm sterke 2.4 viercilinder die wordt bijgestaan door twee elektromotoren van 82 pk en 137 Nm. Het accupakket van de Outlander PHEV heeft een capaciteit van 13,8 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 45 kilometer. De topsnelheid van de Outlander PHEV bedraagt in EV-modus 135 km/h.

Mitsubishi-liefhebbers moeten de marktlancering van de vernieuwde Eclipse Cross maar goed in zich opnemen. Mitsubishi gaf eerder dit jaar namelijk aan dat het geen nieuwe modellen meer introduceert op de Europese markt. De gewijzigde Eclipse Cross telt niet als nieuw model en wordt dus nog wel naar Nederland verscheept. Het zal een van de laatste, zo niet de laatste, vernieuwde Mitsubishi zijn die bij de Nederlandse dealers komt te staan. Vanbuiten is de vernieuwde Eclipse Cross onder meer te herkennen aan zijn nieuwe snuit.

Facelift

Met de nieuwe, plattere led-dagrijverlichting en daaronder de daadwerkeijk nieuwe koplampen oogt de Eclipse Cross een stuk agressiever. Opvallend nieuws is aan de achterkant te vinden. Mitsubishi is namelijk een van de weinig merken die aan elkaar verbonden achterlichten juist weer van elkaar scheidt. Ook is het over en uit voor de lichtbalk die voorheen over de gehele breedte van de bips liep en die de achterruit in twee delen opknipte. Het nieuwe bumperwerk maakt de Eclipse Cross zo'n 14 centimeter langer dan het reeds bekende model.

De veranderingen in het interieur zijn minder ingrijpend. Mitsubishi geeft de Eclipse Cross namelijk een nieuw infotainmentsysteem. Het scherm heeft een diameter van 8-inch, 1 inch groter dan het huidige exemplaar. Altijd fijn: het scherm staat voortaan een stuk dichter bij zowel bestuurder als bijrijder en Mitsubishi voegt twee fysieke knoppen toe. Da's toch handig. Het touchpad dat voorheen aan het systeem gekoppeld was, is naar het automobiele hiernamaals gezonden.