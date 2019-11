Mitsubishi Colt Plus opgewaardeerd

Mitsubishi heeft in Taiwan een gemoderniseerde versie van de Colt Plus gepresenteerd, een auto die is gebaseerd op de Colt die in 2014 van de Nederlandse markt verdween.

De Colt die Mitsubishi in 2014 uit de Nederlandse prijslijsten knipte, was een gefacelifte versie van de bij NedCar gebouwde Colt die in 2002 op de markt kwam. Hoewel de reguliere drie- en vijfdeurs Colts niet meer worden geproduceerd, bouwt Mitsubishi in het in Taiwan gelegen Taoyuan de Colt Plus. Het is die opmerkelijke verschijning die nu op detailniveau wordt opgewaardeerd.

De in 2004 voor het eerst aan de wereld getoonde Colt Plus (foto 9 en 10) droeg nog de oorspronkelijke Colt-neus, maar is inmiddels meerderen keren bijgewerkt. In 2013 ging de Colt Plus al eens onder het mes en in 2017 kreeg de ruimtelijke Mitsubishi zijn huidige 'Dynamic Shield'-neus aangemeten, een front dat nu zeer subtiel is vernieuwd en verrijkt wordt met led-dagrijverlichting in de voorbumper. Het nieuws is dus zéér summier, maar wel een fijne aanleiding om de opmerkelijke Colt Plus tegen het licht te houden.

Hoewel de wielbasis van de Colt Plus met 2,5 meter identiek is aan die van de hier bekende Colt, is de koets van de auto met 4,32 meter zo'n 43 centimeter langer. Zo'n 30 centimeter van die ruimte komt ten goede aan de bagageruimte waar je nu een forse 620 liter in kwijt kunt. De vijfdeursversie van de Colt (CZ5) wist slechts 220 liter mee te brengen achter de achterbank.

Op de Taiwanese prijslijst verschijnt vooralsnog één motorisering, een 112 pk en 148 Nm sterke 1.5 viercilinder. Een elektrisch te openen achterklep is standaard,

De vanafprijs ligt in Thailand op omgerekend € 15.000. Interessant voor de liefhebber.