Mitsubishi Colt (1985) - Liefhebber Gezocht

De Mitsubishi Colt is nog altijd de best verkochte Mitsubishi ooit in ons land en daar had de generatie die we hier voor ons hebben een flink aandeel in. Deze stamt uit 1985 en is één van de maar liefst 4.920 Colts die in dat jaar op Nederlands kenteken gezet werden. in 1984 en 1986 was deze tweede generatie (van de Europese) Colt zelfs goed voor meer dan 5.000 stuks. Bepaald geen zeldzaamheid indertijd dus, maar hoe vaak zie je ze tegenwoordig nog, laat staan eentje die te koop aangeboden wordt? Dit is momenteel zelfs het enige exemplaar in ons occasionaanbod.

Een regelrechte zeldzaamheid dus inmiddels en dan is het er ook nog eens eentje om je vingers bij af te likken. De Colt heeft in zijn 37-jarige bestaan nog geen 40.000 km afgelegd en dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat-ie zo op het oog nog haast puntgaaf is. Zo'n lage stand hoeft tegelijkertijd echter niet per se goed nieuws voor de techniek te zijn, want er zullen vast lange periodes van stilstand bij hebben gezeten. Volgens de aanbieder is er wel werk verzet om de auto in een tiptop-staat te houden. Zo is onder meer de versnellingsbak 'preventief gereviseerd' en zou ook op de minder zichtbare plekken roest buiten de deur zijn gehouden. In 2016 is er bij 35.000 km een nieuwe distributieriem in gehangen en dus is er in de afgelopen zes jaar in elk geval nog zo'n 3.000 km mee gereden. Niet veel, maar wel een enigszins geruststellend teken.

Deze Mitsubishi Colt is dus met een beetje mazzel een leuke tijdscapsule op wielen. Misschien niet de meest inspirerende auto van zijn tijd, maar wel eentje die je helemaal terugbrengt naar het 'gewone leven' van midden jaren 80. Wat daarin echter niet thuishoorde, zijn de wieldoppen. Die zijn er later in zijn leven op gezet. Ook mist de Colt een deurgreep aan het bestuurdersportier. Zie jij het als een leuke uitdaging om die puntjes op de i te zetten en 'm écht perfect te maken? Dan moet je nog wel een vrij stevig bedrag neerleggen voordat je de Colt de jouwe mag noemen. Er wordt namelijk €5.950 voor gevraagd. Is dat veel? Ja, wel voor 'slechts' een Colt 1.2 GL uit 1985, al lijkt dit wel een uitzonderlijke kans.