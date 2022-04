Mitsubishi blaast Colt nieuw leven in

Mitsubishi keert na negen jaar terug naar het segment van de compacte hatchback. Volgend jaar komt Mitsubishi met een splinternieuwe Colt. Daar blijft het niet bij, Mitsubishi zet in 2023 namelijk ook een splinternieuwe ASX in de showrooms.

Het Nederlandse leveringsgamma van Mitsubishi is bepaald niet uitgebreid. Mitsubishi verkoopt momenteel alleen de op leeftijd rakende Space Star en de plug-in hybride Eclipse Cross. Volgend jaar komen daar twee nieuwe modellen bij. In 2023 keert Mitsubishi namelijk met een splinternieuwe Colt terug naar het segment waar auto's als de Volkswagen Polo en Renault Clio de dienst uitmaken!

Mitsubishi knipte in 2014 de nog aan de eerste generatie Smart Forfour gerelateerde en onder meer bij NedCar in Born gebouwde Colt uit het Nederlandse leveringsgamma. In de herfst van volgend jaar staat er voor het eerst in 9 jaar een nieuwe Colt in de showrooms van Mitsubishi. In tegenstelling tot zijn voorganger verschijnt de nieuwe Colt alleen als vijfdeurs hatchback op de markt. De laatste generatie Colt was er niet alleen als vijfdeurs CZ5, maar ook als driedeurs CZ3 én als klapdakcabrio CZC. De Colt CZ3 en CZC verdwenen achtereenvolgens al in 2012 en 2009 van de Nederlandse markt.

In tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten wordt de nieuwe Colt géén volledig elektrisch model. Net als de voor volgend jaar aangekondigde nieuwe Mitsubishi ASX komt de nieuwe Colt op het CMF-B-platform te staan, een basis die je momenteel onder auto's als de Renault Clio, Captur en Nissan Juke vindt. Reken in ieder geval op een hybride aandrijflijn, mogelijk een die overeenkomt met die van zijn hybride platformgenoten. De Clio E-Tech Hybrid heeft een systeemvermogen van 140 pk.

Mitsubishi gaat de nieuwe Colt produceren in de Renault-fabriek in het Turkse Bursa. Daar produceert Renault momenteel de Clio. Mitsubishi geeft van de nieuwe Colt een schimmige teaserplaat vrij waarop een hatchback is te zien die sterke gelijkenissen met die Clio vertoont. Kijk dan ook niet gek op als de nieuwe Mitsubishi Colt in feite Mitsubishi's versie van de Clio wordt, een auto die met een aangepaste voor- en achterzijde binnen de Mitsubishi-familie moet passen.

Geteld vanaf 1983 heeft Mitsubishi in Nederland verspreid over diverse generaties 89.500 Colts verkocht. Daarmee is het in de Nederlandse geschiedenis van het merk met afstand de auto waarvan Mitsubishi in ons land de meeste auto's heeft verkocht. Op plek twee vinden we de Space Star met 54.374 exemplaren.