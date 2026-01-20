Ga naar de inhoud
Mitsubishi ASX en Mitsubishi Outlander Black Edition: niet altijd zwart

Niet helemaal kleurloos

1
Mitsubishi ASX en Mitsubishi Outlander
Joas van Wingerden

Het is al een aardig kleurloze bedoening op 's lands wegen, maar er is nu weer een Black Edition extra van de partij. Mitsubishi ontdoet de ASX en Outlander van kleur. Althans ...

Je kunt er haast vergif op innemen dat er vroeg of laat een Black Edition (of een anders genaamd equivalent) verschijnt van een model. Mitsubishi doet ook mee aan die trend en wel met de ASX en Outlander PHEV. Beide auto's verruilen de normaal gesproken verchroomde accenten voor zwarte exemplaren en staan op gitzwart lichtmetaal. Bij de ASX zijn het 18-inch wielen, de Outlander staat op 20-inch lichtmetaal.

Je zou denken dat de auto's ook alleen maar in het zwart leverbaar zijn bij deze uitvoering, maar dat is verrassend genoeg niet het geval. Sterker zelfs: de ASX Black Edition is niet alleen in zwart met een wit dak en wit met een zwart dak verkrijgbaar, want je kunt hem ook krijgen in het rood met een zwart dak. Bij de Mitsubishi ASX is de Black Edition alleen in combinatie met de hybride aandrijflijn leverbaar. De altijd hybride aangedreven Mitsubishi Outlander PHEV is er als Black Edition overigens behalve in het zwart ook in het grijs met een zwart dak. Prijzen zijn er nog niet, in het voorjaar start de levering.

