Mitsubishi Alfieri komt in 2020

Maserati volgt de heftig verouderde GranTurismo-reeks in 2020 op met de Alfieri. Althans, als we de tegen Engelse Autocar uitgesproken woorden van Maserati-COO Harald Wester mogen geloven.

De in 2007 tijdens de Autosalon van Genève gepresenteerde Maserati GranTurismo is nog altijd nieuw te koop. Het model is leeftijdstechnisch behoorlijk aan vervanging toe en nu weten we ook wanneer we zijn opvolger mogen verwachten. Begin 2014 liet Maserati de Alfieri Concept zien, een voorbode op nieuwe coupé van het merk die als vervanger zou gaan dienen. Lang bleef het stil rond de komst van die auto, maar medio vorig jaar werd duidelijk dat die auto voor 2022 op de markt moet komen. Volgens Maserati-COO Wester staat de productieversie volgend jaar in Genève.

Helaas betekent dat niet dat de Alfieri ook in 2020 op de markt komt. Volgens Wester slingert Maserati de productie pas rond 2020/2021 aan. Wel zouden in 2020 al pre-productiemodellen gebouwd gaan worden in het Italiaanse Modena. Medio vorig jaar kondigde Maserati ook de komst aan van een volledig elektrische versie van die Alfieri, een auto die volgens het merk in 2 tellen naar een snelheid van 100 km/h moet kunnen schieten.

Ander interessant nieuws: zowel de Ghibli als de Quattroporte en de Levante worden eind 2022 vervangen door nieuwe generaties. Van elk van die auto's moeten zowel volledig elektrische versies als plug-ins en varianten met een mild hybrid-aandrijflijn beschikbaar komen.