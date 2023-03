Mitsubishi: 16 nieuwe modellen binnen 5 jaar

Mitsubishi is in Europa met een kleine heropleving bezig. Het merk heeft de Renault Captur ver-Mitsubishi'd en als ASX op de markt gebracht en een soortgelijke behandeling staat de Renault Clio te wachten. Mitsubishi komt namelijk met een nieuwe Colt waar het de Clio van alliantiegenoot Renault voor gebruikt. Maar er zit meer in het vat. Mitsubishi belicht nu zijn toekomstplannen voor de middellange termijn, een periode waarin het zich richt op een zowel auto's met verbrandingsmotoren als met hybride, plug-in hybride en elektrische aandrijflijnen. Vanaf 2030 ligt verschuift de aandacht vooral naar geëlektrificeerde modellen en vanaf 2035 krijgen EV's binnen Mitsubishi de volledige aandacht.

Mitsubishi wil wereldwijd groeien en winstgevender worden. Dus ook in Europa. Mitsubishi zegt in Europa vooral zijn samenwerking met de andere merken (Renault en Nissan) van de alliantie waar het deel van uitmaakt verbeteren. Reken dus op de komst van meer Mitsubishi's die hun basis met auto's van Renault en Nissan delen. Daarnaast wil Mitsubishi zijn 'xEV'-line-up hier uitbreiden. Met xEV-modellen doelt het merk op auto's met een geëlektrificeerde aandrijflijn.

De komende vijf jaar zegt Mitsubishi wereldwijd 16 nieuwe modellen te presenteren waarvan er 9 geëlektrificeerd zijn. Tussen die 16 nieuwkomers zien we overigens al de bekende ASX, de in Japan al gepresenteerde Delica Mini én zelfs een studiemodel: de XFC Concept. Ook parkeert Mitsubishi de nieuwe Colt tussen de nieuwkomers. Verder zien we dat Mitsubishi met een elektrische kei-car achtige komt en ook een groter volledig elektrisch model op basis van een auto van Renault of Nissan gaat voeren. We blijven even bij de volledig elektrische nieuwe modellen. Mitsubishi komt namelijk ook met een elektrische pick-up én met een elektrische SUV met twee zitrijen. Een vijfzitter dus. Daarnaast heeft Mitsubishi een stel hybride SUV's en MPV's in het vat zitten. Welke modellen in welke markten verschijnen, is nog niet helder.