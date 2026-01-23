Minister snapt Belgische tolplannen, maar schrikt van bedrag

Het kabinet heeft er geen moeite mee als België tol gaat heffen voor automobilisten, maar de kosten moeten dan wel in verhouding staan tot het daadwerkelijke weggebruik. Dat heeft demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) gezegd na afloop van de ministerraad. Veel Nederlanders reizen jaarlijks door België van en naar hun vakantiebestemming.

"België wil graag investeren in een betere infrastructuur en zoekt ook naar financiële middelen om die investeringen te borgen", zegt Tieman over de plannen voor een tolvignet. Wel schrikt hij van de prijs die wordt genoemd in Belgische media. Een tarief van 100 euro per jaar klinkt de minister "vrij hoog" in de oren.

Tieman heeft zijn Belgische ambtgenoot nog niet om een toelichting gevraagd, maar is wel bereid de kwestie te bespreken. "Ik moet me nog even goed laten informeren of er ook geen andere mogelijkheden zijn. Betalen naar gebruik, prima, maar het moet wel proportioneel zijn."

Ook grensprovincies uiten zorgen

De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) heeft met zorg kennisgenomen van berichten dat België een tolvignet voor automobilisten wil invoeren. Van der Maas zei in een commissievergadering dat hij voorstander is van vrij verkeer van personen en goederen en dat dit belangrijk is voor bedrijven.

"Zeker voor een grensgebied als Zeeland en in dit geval ook voor Noord-Brabant en Limburg", zei de gedeputeerde. Van der Maas beloofde dat hij gaat bekijken wat de provincie Zeeland kan doen om de invoering van een tolvignet in België tegen te houden, eventueel door de krachten te bundelen met de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Van der Maas zei dit naar aanleiding van vragen van Statenlid Gert Heijkoop van JA21. Die noemde de tolheffing "een onzalig plan". Heijkoop: "Als het niet lukt de maatregel tegen te houden, moeten we misschien in samenspraak met Den Haag kijken of we een vignet kunnen invoeren voor onze Vlaamse vrienden."

Van der Maas zei ook dat hij "onaangenaam verrast" was door de uitspraken van demissionair minister Tieman. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij een minister van Infrastructuur hebben die het niet onlogisch vindt dat België dit doet", zei Van der Maas.