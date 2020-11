Mini Vision Urbanaut is zelfrijdende zithoek

De toekomst is elektrisch en de toekomst is autonoom. Dat geldt volgens veel merken althans als je het hebt over auto's. Mini gaat op beide vlakken tot op heden nog wat voorzichtig te werk, maar deze Vision Urbanaut laat zien dat er weldegelijk aan beide zaken gewerkt wordt. De bijzonder vormgegeven conceptauto is namelijk volledig elektrisch én ingericht op volledig autonoom rijden. De Urbanaut verenigt zaken die we van Mini kennen, met toekomstmuziek.

'Forse' evolutie

Het exterieur van de Urbanaut laat vooral qua verlichting en qua 'grille' nog overeenkomsten zien met Mini zoals we het nu kennen. Toch is hier wel degelijk iets nieuws aan de hand. De matrixledverlichting kan namelijk van kleur veranderen en is, indien uitgeschakeld, volledig verborgen. De 'grille' is vanwege de elektrische aandrijving uiteraard geen traditionele grille meer. Het is een afgesloten paneel, waarachter Mini de technologie heeft verstopt die nodig is om de Urbanaut zelfstandig te laten rijden. Ook opvallend is de vorm van de grille; het is namelijk een afgeronde achthoek in plaats van de bekende zeshoek. Volgens Mini een 'evolutie' van de huidige grilles. Tegen heilige huisjes trappen is sowieso iets dat men bij Mini niet schuwt.

Echt mini is deze Mini niet. Met een lengte van 4,46 meter is het in de lengte al een forse auto. De hoogte, waarvan Mini de precieze maat nog niet deelt, is echter het meest opvallend. Zelf zegt het merk er ook van dat hij voor een Mini 'ongewoon hoog' is. Dat alles heeft uiteraard te maken met wat er ín de Urbanaut gebeurt. Dat is volgens het dochtermerk van BMW namelijk nog het belangrijkst. Het wil laten zien hoe je de binnenruimte van een auto in de toekomst optimaal kunt benutten voor allerlei zaken die weinig tot niets meer met autorijden te maken hebben. Het rijden doet de Urbanaut immers toch zelf.

Interieur

Via één centrale ingang betreed je de Vision Urbanaut en dan kun je verschillende situaties aantreffen. In de normale reismodus staan er simpelweg vier stoelen, twee per 'zitrij'. Wat dat betreft nog niets schokkends. Anders wordt het als de Urbanaut omgetoverd wordt tot een soort zithoek. De zitplaatsen kunnen namelijk omgetoverd worden in twee banken en een losse stoel. In het midden is een tafeltje geplaatst met een plant erbij. Lekker huiselijk. Het dashboard van de Urbanaut schuift in deze opstelling weg in de bodem om de bank aan de voorkant te creëren en de bediening van de auto verplaatst naar het tafeltje. Wie het bij stilstand allemaal nog wat gezelliger wil maken, kan de voorruit omhoog openklappen en zo volgens Mini een soort 'balkon-effect' creëren aan de voorkant.

Die bediening is ook weer een verhaal apart. Je kunt namelijk door een zogenoemde 'token' (foto 9) in één van de drie openingen in de tafel te steken de sfeer in de Urbanaut aanpassen. 'Chill' is de modus waarin alles zo zacht en rustig mogelijk voor de zintuigen wordt, om optimaal te kunnen concentreren op bijvoorbeeld je werk of het lezen van een boek. In 'Wanderlust'-modus is alles juist meer toegespitst op het rijden en kun je de autonome functies van de Urbanaut bedienen of zelf juist besluiten nog het stuur in handen te nemen. Tenslotte is er 'Vibe', dat gericht is op een gezellig samenkomen met anderen in de Mini. Dan wordt qua geluiden en visuele zaken het meeste spektakel van stal gehaald om het een prikkelende ervaring te maken. Ook kun je zelf nog een gepersonaliseerde modus instellen.

Praktijk

Allemaal leuke toekomstmuziek natuurlijk en het ene lijkt ons handiger dan het andere, maar wat hebben we hier in de praktijk aan? Nou, het weerspiegelt Mini's toekomstvisie voor de uiteraard voorlopig nog conventionelere productieauto's. Mini wil zoveel mogelijk uit de ruimte halen die er in de auto's mogelijk is. Dat de wielen traditiegetrouw al zover mogelijk op de hoeken van de auto's zitten, speelt daarbij een belangrijke rol, maar elektrische aandrijflijnen brengen een nieuw voordeel. Het ontbreken van een versnellingsbak en het feit dat een elektromotor minder ruimte inneemt, helpt uiteraard om binnenruimte over te houden. Combineer dat met technologie voor autonoom rijden en het interieur kan steeds minimalistischer en ruimer opgezet worden.

De kans is groot dat we een meer toekomstgerichte visie van Mini vooral terug gaan zien in een nieuwe volledig elektrische cross-over van het merk. Die ligt namelijk in het verschiet. Hoewel Mini net als moederbedrijf BMW zijn modellen zowel met verbrandingsmotoren als volledig elektrisch wil leveren, 'The Power of Choice', zoals men dat noemt, zit er ook één puur elektrisch model van Mini in het vat. Het zou zomaar kunnen dat we met deze Vision Urbanaut al een hint naar die auto hebben gekregen.