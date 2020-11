Mini schetst Vision Urbanaut Concept

Mini staat op het punt om een wel heel eigenzinnig studiemodel te presenteren. Via sociale media kondigt Mini namelijk de komst aan van wat het de Vision Urbanaut noemt, een Mini die helemaal niet zo Mini is!

Mini's nieuwste studiemodel heet Vision Urbanaut, maar is niet zo Mini als je zou denken. Althans, zo lijkt het. De auto waar Mini op Twitter alvast een afbeelding van deelt lijkt een moderne incarnatie van een Volkswagen T1 of Fiat 600 Multipla. Opvallend!

De gedeelde afbeelding gaat hand in hand met een hip stukje proza van Mini. "Creative spaces: redefined. Get ready for an urban oasis", schrijft Mini. Wat Mini precies met de Vision Urbanaut van plan is, is niet helemaal helder. Het ogenschijnlijk MPV-achtige wagentje zou best te maken kunnen hebben met de kort geleden aangekondigde nieuwkomers van het merk. Eind oktober deed Mini namelijk uit de doeken met twee nieuwe elektrische modellen te komen, al zouden dat allebei cross-overs zijn.

Overigens is het niet voor het eerst dat Mini een studiemodel in een MPV-achtige vorm giet. In 1997 liet Mini tijdens de Autosalon van Genève namelijk de Spiritual Too Concept zien, een klein ruimtelijk stadsautootje waar een Smart-zweem omheen hing, al werd de eerste Smart pas in 1998 in Parijs gepresenteerd.