Mini 'Resolute Edition': alleen in één kleur

Mini is niet vies van het introduceren van speciale uitvoeringen. De volgende in het rijtje is de 'Resolute Edition', die onder meer een voorheen exclusieve kleur voor de John Cooper Works naar de minder bedeelde modellen brengt. Het is goed denkbaar dat dit tevens de laatste speciale uitvoering voor de huidige generatie Mini is.

Met de 'Resolute Edition' is Mini in ieder geval resoluut als het om de lakkleur gaat. De speciale uitvoering is namelijk alleen leverbaar in 'Rebel Green', een kleur die voorheen alleen op de Mini John Cooper Works (JCW) te krijgen was. De 'Resolute Edition' combineert die kleur met een dak en spiegelkappen in de kleur 'Pepper White'. Voor de cabrio geldt dat natuurlijk niet: die krijgt zwarte spiegelkappen mee. Optioneel zijn het dak en de spiegelkappen ook uit te voeren in het zwart. De exterieuraccenten, zoals de omlijsting van de grille, koplampen en achterlichten, zijn uitgevoerd in het 'Resolute Bronze'. Dat is niet zonder reden: in het kader van duurzaamheid wil Mini het gebruik van chroom namelijk verminderen op toekomstige modellen.

Bij de Cooper S is het 'Resolute Bronze' ook terug te vinden op de luchtinlaten en de tankdop. Ook heeft de Resolute Edition speciale bonnet stripes met kleine streepjes erin. De Resolute rolt standaard op 18-inch lichtmetalen wielen, voor de Mini Electric zijn dat 17-inch 'Electric Collection Spoke'-wielen. In het interieur zijn de instaplijsten en het stuurwiel voorzien van een Resolute-opschrift. Verder zijn de standaard sportstoelen uitgevoerd in een compinatie van 'Black Pearl' en 'Light Chequered stof'. Bij de varianten met vast dak is de hemelbekleding uitgevoerd in antraciet. Ook beschikt de Resolute over speciale interieurpanelen en sfeerverlichting.

De standaarduitrusting van de Resolute Edition behelst onder meer de Steptronic Sport-automaat, het Comfort Plus-, Driving Assistant- en Connected Navigation-pakket en een diefstalalarm. De speciale uitvoering is leverbaar op de drie- en vijfdeursvarianten van de Cooper en Cooper S, de Mini Electric en de Mini Cooper- en Cooper S Cabrio. De vanafprijs van de driedeurs Cooper als Resolute bedraagt €37.490, de Cooper S kost minimaal €43.990 en voor de Mini Electric ben je ten minste €40.490 kwijt. De Resolute Edition is vanaf maart leverbaar. Het is niet ondenkbaar dat de Resolute Edition een uitzwaai-editie is voor de huidige generatie Mini, omdat het nieuwe model al staat te trappelen achter de schermen.