Mini Remastered Oselli Edition gepresenteerd

De Mini Remastered Oselli Edition is een sportievere variant van de herboren Mini die David Brown twee jaar geleden toonde. Deze performanceversie is in samenwerking met de Engelse klassiekerspecialist Oselli tot stand gekomen. Waar de reguliere Mini Remastered, overigens al een behoorlijk prijzige creatie, over een 72 pk sterke 1.3 beschikt. krijgt de Oselli Edition een 1.420 cc grote viercilinder in zijn neus, een blok dat gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Die viercilinder levert 100 pk, zo'n 40 procent meer dan de eerder gepresenteerde versie.

Blijft het bij een krachtigere motor? Welnee. De Mini Remastered Oselli Edition is indien gewenst te krijgen met kuipstoeltjes met vierpuntsgordels. Daarnaast krijgt de sportieve smaak een extra straf afgesteld onderstel met dempers van Spax, een aangepast inlaatsysteem én een nieuw uitlaatsysteem. Extra krachtige remmerij is van de partij, alleen aan de voorzijde. Achter zijn aluminium trommelremmen geplaatst. Leuk detail: de Oselli Edition staat op 13-inch kleine, maar fors brede lichtmetalen wielen. Ze zijn een maatje groter dan die van de reguliere Mini Remastered, dit om plek te bieden aan de grotere remschijven.

Vanbuiten herken je de Oselli Edition aan zijn speciale kleurstelling. Zo is hij alleen beschikbaar in gebroken wit of in een donkere grijze kleur. Wel kun je uit drie verschillende kleuren racestrepen kiezen (Cromson, Royal Blue of Racing Green). Andere aanpassingen: zwarte wielkastranden, zwarte zijspiegelkappen, zwarte handgrepen, een gaaswerk in de grille met twee ledlapen én een aardige set badges om aan te geven dat dit niet zomaar een herboren Mini is. Vanbinnen monteren de Engelsen indien gewenst een met de hand gemaakte rolkooi, al moet je de achterbank dan vaarwel zeggen. Een vierzitsversie is leverbaar.

Wie er eentje wil, moet diep in de buidel tasten. De vanafprijs van de tot zestig stuks gelimiteerde Oselli Edition is vastgesteld op 98.000 pond, omgerekend zo'n € 110.000.