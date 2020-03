Mini Remastered knipoogt naar Lotus Esprit Turbo

Lotus Esprit For Your Eyes Only James Bond 1981

Lotus Esprit For Your Eyes Only James Bond 1981

David Brown Automotive trok in 2017 het doek van de Mini Remastered, een op diverse vlakken gemoderniseerde versie van de Mini die tot 2000 in productie was. Een dergelijke 'restomod' schreeuwt natuurlijk om de komst van speciale uitvoeringen. Vorig jaar liet David Brown Automotive met de Oselli Edition een sportievere uitvoering van z'n Mini Remastered zien en nu laat het bedrijf met een speciaal aangekleed regulier exemplaar zien wat er allemaal mogelijk is als je de moderne klassieker gaat personaliseren.

David Brown Automotive laat een Copper Glow-kleurige Mini Remastered zien. Het koetsje wordt verder aangekleed met zwarte wielkasten, een zwart dan én met met de hand geverfde Sahara Gold-kleurige strepen die worden vergezeld door het woord 'Turbo'. De Mini staat op 13-inch grote spaakwieltjes, exemplaren die met dezelfde Sahara Gold-kleurige verf zijn bedekt. Met de speciale Mini Remastered brengt David Brown Automotive een hommage aan de kleurtechnisch vergelijkbaar uitgevoerde Lotus Esprit Turbo die een automobiele hoofdrol kreeg in de James Bond-film For Your Eyes Only (1981).

In het interieur nemen we donker houtfineer waar dat fraai contrasteert met het witte leer en alcantara. Dit exemplaar beschikt verder over een infotainmentsysteem dat gekoppeld is aan een 7-inch groot display en dat overweg kan met Apple Carplay en Android Auto. De speciale Mini Remasterd krijgt dezelfde 1.330 cc grote viercilinder als de reguliere versies, een machine die 72 pk naar de voorwielen stuurt.